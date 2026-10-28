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Сколько карандашей в каждой коробке? Математическая задача запутала сеть

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
45
Сколько карандашей в каждой коробке? Математическая задача запутала сеть
Мысленно перекладывать карандаши из коробки в коробку и считать их при этом не так просто, как кажется. Источник: Unsplash

Задача о карандашах в трех коробках заставила некоторых усомниться в собственных подсчетах. Ее опубликовала репетитор по математике по имени Лиза.

Пост появился в Threads, где пользователи начали проверять свои ответы. "Родители пятиклассников, проверим логику", – написала автор и предложила решить простую на первый взгляд задачу.

Сколько карандашей в каждой коробке? Математическая задача запутала сеть

Репетитор поделилась на первый взгляд простой, но довольно коварной задачей. Источник: Скриншот

Сначала в каждой из трех коробок лежит по 12 карандашей. Из первой коробки четыре карандаша переложили во вторую, а затем из второй шесть карандашей переложили в третью. Нужно определить, сколько карандашей осталось в каждой коробке.

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Чтобы решить задачу, нужно последовательно учесть каждое перемещение. В первой коробке после того, как оттуда забрали четыре карандаша, осталось 8. Во второй сначала стало 16 карандашей, ведь к первоначальным 12 добавили еще 4, но после передачи шести в третью коробку осталось 10. В третьей коробке, наоборот, было 12 карандашей, а после получения еще шести стало 18.

Сколько карандашей в каждой коробке? Математическая задача запутала сеть

Правильный ответ потребовал довольно простых арифметических вычислений. Источник: Скриншот

Итак, правильный ответ – 8, 10 и 18 карандашей соответственно. Проверить себя можно, сложив полученные числа: (8 + 10 + 18 = 36). Общее количество карандашей не изменилось, ведь их лишь перекладывали из одной коробки в другую.

В комментариях пользователи тоже пытались разобраться с заданием. Однако не всем с первого раза дались простые, хотя и многоэтапные вычисления в уме.

Сколько карандашей в каждой коробке? Математическая задача запутала сеть

Некоторым простые арифметические вычисления дались не с первого раза. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лайфхаке, который поможет умножать без калькулятора и столбика даже двузначные числа.

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