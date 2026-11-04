Сколько сантиметров рост совы? Логическая задача для детей озадачила взрослых

Обычная на вид задача о пальме и сове заставила взрослых задуматься над простым, но неочевидным вопросом: какого роста птица? Решить эту каверзное задание на логику своим подписчикам предложила репетитор по математике Валерия Петрина.

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Картинку с условием она опубликовала на своей странице в Threads."Я репетитор по математике, и больше всего мои ученики любят задачи на логику. Последнюю мой ученик обдумывал и спорил со мной очень-очень долго. Какой ответ, по-вашему?" – написала Валерия.

На изображении показаны две ситуации. В первой сова сидит на верхушке пальмы, а общая высота дерева вместе с птицей составляет 230 сантиметров. На второй пальма стоит отдельно, а сова – рядом на земле. Расстояние между верхушкой дерева и головой птицы равно 200 сантиметрам. Нужно определить рост совы.

Чтобы решить задачу, достаточно составить два простых уравнения. Если обозначить высоту пальмы буквой П, а совы – С, то из первого рисунка получаем: П + С = 230. Из второго: П − С = 200. Складываем уравнения, получаем удвоенную высоту пальмы: 430 сантиметров. Значит, сама пальма высотой 215 сантиметров, а сова – 15 сантиметров (230 − 215).

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В комментариях под постом пользователи предлагали правильный ответ и другие варианты решения. И в большинстве случаев отвечали правильно. Но нашлись и те, кто сначала получил 30 сантиметров, просто вычтя 200 из 230. Другие не понимали, почему рост совы нужно учитывать дважды, ведь на втором рисунке она стоит на земле, а значит, не должна бы влиять на высоту пальмы.

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Не обошлось в комментариях и без дискуссий. Один из авторов поста вспомнил советский мультфильм "38 попугаев" и пошутил, что сова, как ей и полагается, равна 38 попугаям. Другой его поправил: мол, 38 попугаями измеряли удава, а не сову. После чего оба получили замечание за неуместное цитирование советского контента.

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