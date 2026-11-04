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Сколько сантиметров рост совы? Логическая задача для детей озадачила взрослых

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
459
Сколько сантиметров рост совы? Логическая задача для детей озадачила взрослых
Сова не понимает, как можно не решить такую простую задачу? Источник: Pexels

Обычная на вид задача о пальме и сове заставила взрослых задуматься над простым, но неочевидным вопросом: какого роста птица? Решить эту каверзное задание на логику своим подписчикам предложила репетитор по математике Валерия Петрина.

Картинку с условием она опубликовала на своей странице в Threads."Я репетитор по математике, и больше всего мои ученики любят задачи на логику. Последнюю мой ученик обдумывал и спорил со мной очень-очень долго. Какой ответ, по-вашему?" – написала Валерия.

Сколько сантиметров рост совы? Логическая задача для детей озадачила взрослых

Задача по математике оказалась не такой простой, как казалась на первый взгляд. Источник: Скриншот

На изображении показаны две ситуации. В первой сова сидит на верхушке пальмы, а общая высота дерева вместе с птицей составляет 230 сантиметров. На второй пальма стоит отдельно, а сова – рядом на земле. Расстояние между верхушкой дерева и головой птицы равно 200 сантиметрам. Нужно определить рост совы.

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Чтобы решить задачу, достаточно составить два простых уравнения. Если обозначить высоту пальмы буквой П, а совы – С, то из первого рисунка получаем: П + С = 230. Из второго: П − С = 200. Складываем уравнения, получаем удвоенную высоту пальмы: 430 сантиметров. Значит, сама пальма высотой 215 сантиметров, а сова – 15 сантиметров (230 − 215).

Сколько сантиметров рост совы? Логическая задача для детей озадачила взрослых

В основном комментаторы отвечали правильно, но не все поняли, как проводить расчеты. Источник: Скриншот

В комментариях под постом пользователи предлагали правильный ответ и другие варианты решения. И в большинстве случаев отвечали правильно. Но нашлись и те, кто сначала получил 30 сантиметров, просто вычтя 200 из 230. Другие не понимали, почему рост совы нужно учитывать дважды, ведь на втором рисунке она стоит на земле, а значит, не должна бы влиять на высоту пальмы.

Сколько сантиметров рост совы? Логическая задача для детей озадачила взрослых

Некоторых комментаторов озадачило, почему рост совы в решении нужно учитывать дважды. Источник: Скриншот

Не обошлось в комментариях и без дискуссий. Один из авторов поста вспомнил советский мультфильм "38 попугаев" и пошутил, что сова, как ей и полагается, равна 38 попугаям. Другой его поправил: мол, 38 попугаями измеряли удава, а не сову. После чего оба получили замечание за неуместное цитирование советского контента.

Сколько сантиметров рост совы? Логическая задача для детей озадачила взрослых

В комментариях даже состоялся диалог на тему уместности параллелей с советским контекстом. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как соцсети возмутила задача о муке и сахаре для торта – авторы учебника некорректно составили условие задачи.

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математикасоцсетирепетитор
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