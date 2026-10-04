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Сколько синих шариков у Марийки? Задача для 4 класса, над которой ломают голову взрослые

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read3 мин
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Сколько синих шариков у Марийки? Задача для 4 класса, над которой ломают голову взрослые
Люди застряли на задаче для 4 класса. Иллюстративное фото. Источник: Getty

Даже взрослые затрудняются решить эту задачу для 4-го класса. У Марийки есть 20 разноцветных шариков — желтые, зеленые, синие и черные, причем 17 из них не зеленые, 5 — черные, а 12 — не желтые. Нужно определить, сколько среди них синих шариков.

Задачу международного математического конкурса "Кенгуру" опубликовала репетитор по математике в TikTok. Решить её можно за несколько простых шагов.

Как решить задачу

Если из 20 шариков 17 не зеленые, то остальные 3 — зеленые. Известно, что черных шариков 5.

Сколько синих шариков у Марийки? Задача для 4 класса, над которой ломают голову взрослые

Задача для 4 класса, над которой задумываются даже взрослые. Источник: Скриншот

Кроме того, 12 шариков — не желтые. Следовательно, желтых шариков 8, ведь 20 – 12 = 8.

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Сколько синих шариков у Марийки? Задача для 4 класса, над которой ломают голову взрослые

Задача для 4 класса, над которой затрудняются даже взрослые. Источник: Скриншот

Теперь от общего количества вычитаем зеленые, черные и желтые шарики: 3 + 5 + 8 = 16. Таким образом, синих шариков 4.

Пользователи быстро нашли ответ

В комментариях под видео шестеро пользователей написали, что у Марийки получается 4 синих шарика. Автор задания подтвердил правильность ответа, написав: "Да, 4 синих шарика".

Сколько синих шариков у Марийки? Задача для 4 класса, над которой ломают голову взрослые

Комментарии под постом с задачей. Источник: Скриншот

Другие задачи, вызвавшие дискуссии

Напомним, украинцев озадачило задание по математике для 4 класса, в котором школьникам нужно определить, какие цифры скрываются за буквами в примере "кот + нос = пес".

В комментариях пользователи предлагали различные варианты решения и обсуждали сложность задачи. Часть комментаторов считала, что такие упражнения могут быть слишком сложными для учеников начальной школы.

Ранее сеть заинтересовало задание из учебника для 4 класса, в котором нужно было из предложенных слов составить новые, изменив только одну букву. Среди слов были "сказка", "атлас", "карта", "голос", "весна" и "комар", а больше всего дискуссий вызвало слово "атлас".

Как писал OBOZ.UA, ранее в сети разгорелась дискуссия из-за учебника по математике для 5 класса, в котором были задачи о Юрии Гагарине, Карлсоне и Карабасе-Барабасе. Пользователи по-разному оценивали такие задания: одни предлагали заменить персонажей на более современных, другие отмечали, что незнание героя не мешает решить задачу.

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