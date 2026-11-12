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Сколько женщин спрятали на рисунке? Найдите всех

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
87
Сколько женщин спрятали на рисунке? Найдите всех
Оптическая иллюзия Олега Шупляка. Источник: shupliak.art

Необычная головоломка предлагает внимательно рассмотреть рисунок, на котором за образом одной женщины скрыты еще три фигуры. На первый взгляд, это обычный эскиз девушки с длинными волосами, которая разговаривает по телефону, но на самом деле он гораздо интереснее – смотрите изображение ниже.

Сколько женщин спрятали на рисунке? Найдите всех

Сколько женщин на рисунке. Источник: shupliak.art

Иллюстрацию создал украинский художник Олег Шупляк. На его работе изображена женщина с пышными длинными волосами, одетая в элегантное платье. Она держит возле лица руку, которая сначала напоминает жест во время телефонного разговора. Художник построил композицию так, чтобы отдельные детали рисунка одновременно образовывали другие женские силуэты.

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По замыслу автора, это символическая работа, посвященная теме оптических иллюзий.

Как найти всех женщин на рисунке

  1. Первая женская фигура заметна сразу – это центральный образ с длинными волосами.
  2. Вторую можно найти возле щеки главной героини: она скрыта в ее правой руке, которую легко принять за мобильный телефон.
  3. Чтобы увидеть третью женщину, нужно внимательнее присмотреться к руке первой фигуры и распознать в ее очертаниях женский профиль.
  4. Четвертый образ также скрыт в деталях центральной композиции. На животе главной героини можно заметить пару губ, которые являются частью лица еще одной женщины.

Именно благодаря такому сочетанию контуров художнику удалось создать рисунок, в котором один образ превращается в несколько других. Попробуйте еще раз внимательно рассмотреть иллюстрацию и проверить, удалось ли вам найти все четыре женские фигуры.

Сколько женщин спрятали на рисунке? Найдите всех

Ответ на головоломку. Источник: shupliak.art

OBOZ.UA также предлагает подумать над головоломкой со спичками.

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