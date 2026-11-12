Сколько женщин спрятали на рисунке? Найдите всех

Необычная головоломка предлагает внимательно рассмотреть рисунок, на котором за образом одной женщины скрыты еще три фигуры. На первый взгляд, это обычный эскиз девушки с длинными волосами, которая разговаривает по телефону, но на самом деле он гораздо интереснее – смотрите изображение ниже.

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Иллюстрацию создал украинский художник Олег Шупляк. На его работе изображена женщина с пышными длинными волосами, одетая в элегантное платье. Она держит возле лица руку, которая сначала напоминает жест во время телефонного разговора. Художник построил композицию так, чтобы отдельные детали рисунка одновременно образовывали другие женские силуэты.

По замыслу автора, это символическая работа, посвященная теме оптических иллюзий.

Как найти всех женщин на рисунке

Первая женская фигура заметна сразу – это центральный образ с длинными волосами. Вторую можно найти возле щеки главной героини: она скрыта в ее правой руке, которую легко принять за мобильный телефон. Чтобы увидеть третью женщину, нужно внимательнее присмотреться к руке первой фигуры и распознать в ее очертаниях женский профиль. Четвертый образ также скрыт в деталях центральной композиции. На животе главной героини можно заметить пару губ, которые являются частью лица еще одной женщины.

Именно благодаря такому сочетанию контуров художнику удалось создать рисунок, в котором один образ превращается в несколько других. Попробуйте еще раз внимательно рассмотреть иллюстрацию и проверить, удалось ли вам найти все четыре женские фигуры.

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