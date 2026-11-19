Часто мы публикуем головоломки, в которых нужно придумать, как трансформировать фигуру, выложенную из спичек. Но на этот раз задача будет несколько иной – вам нужно будет создать изображение с нуля.

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Условия такие: у вас есть 9 спичек – вам нужно составить из них шесть квадратов. Время на выполнение задания, которое предлагает OBOZ.UA, не ограничено. Можете думать над ним сколько угодно.

Сразу предупреждаем: чтобы справиться с этой головоломкой, придется мыслить нестандартно. Ведь на первый взгляд кажется, что выложить 6 полноценных квадратов всего девятью спичками невозможно, даже если у них будут общие стороны.

Если вам никак не удается нащупать нужную идею, попробуйте воспользоваться подсказкой. Квадраты в этой головоломке не должны быть одинакового размера. Теперь еще раз подумайте над заданием и не спешите переходить к объяснению, пока не придумаете вариант решения.

Итак, чтобы выполнить условие этой головоломки, нужно наложить две спички друг на друга. Для начала используйте семь спичек, чтобы сформировать два больших одинаковых квадрата с общей стороной. Две оставшиеся спички расположите крест-накрест внутри одного из них. Теперь у вас есть два больших квадрата и четыре маленьких, а на их формирование у вас ушло ровно 9 спичек.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было сделать из пяти квадратов четыре, передвинув всего две спички.