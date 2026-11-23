Обычные спички могут стать необычайно интересной интерактивной головоломкой – просто включите воображение. Например, попробуйте из 12 одинаковых палочек сложить сразу шесть треугольников.

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Именно такое задание предлагает вам сегодня OBOZ.UA. У головоломки есть дополнительное условие: все треугольники должны быть равны между собой и равносторонними.

Итак, как видим из условия, на построение каждого треугольника должно уйти одинаковое количество спичек. Но как это сделать, если у нас есть всего по две спички на треугольник? Решить именно эту задачу и предстоит тем, кто любит интеллектуальные вызовы. Впрочем, ограничений по времени у задания нет, поэтому вы можете размышлять над ним сколько угодно.

Все еще не придумали, как подступиться к головоломке? Возможно, вам нужна подсказка. Попробуйте подумать над тем, как сложить треугольники из спичек так, чтобы у них было по две общие стороны. Теперь еще раз хорошенько обдумайте задачу. И только после того, как придумаете свой вариант ответа, переходите к объяснению.

Конечно, чтобы сложить фигуру из треугольников, имеющих по две общие стороны, их нужно расположить по кругу. Итак, выложите шесть спичек звездой, а затем соедините свободные концы фигуры оставшимися спичками. Получится колесо из шести равносторонних треугольников, как и требовалось по условиям задачи.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, в которой нужно было выложить из 9 спичек 6 квадратов.