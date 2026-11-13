''Скоро отменят детям радость!'' Украинцев возмутила петиция о запрете сладостей на день рождения в детсаду

В Украине предложили запретить приносить сладости на дни рождения в детские сады. Электронную петицию зарегистрировали на сайте Кабинета министров. В ней предлагается установить современные, четкие и единые для всех учреждений дошкольного образования правила относительно продуктов, которые родители или другие лица приносят детям на праздничные мероприятия.

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В документе такую позицию аргументируют тем, что в группах могут быть дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, непереносимостью определенных продуктов или другими медицинскими противопоказаниями. Автор петиции отмечает, что ранее требование регулировалось положениями Инструкции по организации питания в дошкольных учреждениях, однако в 2026 году она утратила силу.

"Гражданам и инициаторам этого предложения поступают обращения родителей по поводу подобных ситуаций. В частности, сообщалось о случае, когда в детской группе воспитывался ребенок с сахарным диабетом, однако родители других детей не соглашались отказаться от принесения сладостей на праздники и продолжали угощать ими всю группу, несмотря на известные риски для здоровья этого ребенка", – говорится в обращении.

В то же время украинцев возмутило такое предложение. Под постом юриста Александра Погорелого в Facebook пользователи сети отмечали, что подобные инициативы несвоевременны, ведь в Украине идет война и есть более насущные проблемы. Кроме того, в большинстве учреждений сладости складывают в шкафчики, и дети забирают их домой, где родители решают, можно ли это есть.

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Некоторым подобные угощения напомнили поминки, когда людям раздают сладкое. А кто-то сетовал на то, что у многих малышей и так отняли детство, а скоро отменят и радость.

"Мне смешно, что такую проблему решают не на уровне самого детского сада или школы, не решают родители между собой, а решают на уровне министерства. Уважаемые, вы совсем с ума сошли. В стране война, проблем бесконечно много: укрытия, свет, отопление и многое другое. Неужели не видно, какие проблемы первоочередные и глобальные?"

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"Скоро запретят детям радоваться".

"Сладости нельзя, пусть едят морковь"

"У нас детский сад не работает с начала войны. А вы решаете проблему со сладостями ко дню рождения. Может, нужно решать вопрос с укрытиями?"

Чтобы петицию рассмотрели власти, она должна набрать 25 тысяч подписей. На пятницу, 13 ноября, документ поддержал 21 подписант, тогда как до окончания сбора осталось 88 дней.

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