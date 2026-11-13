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"Скоро отменят детям радость!" Украинцев возмутила петиция о запрете сладостей на день рождения в детсаду

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
57
"Скоро отменят детям радость!" Украинцев возмутила петиция о запрете сладостей на день рождения в детсаду
Детский сад, иллюстративное фото. Источник: Создано с помощью ИИ

В Украине предложили запретить приносить сладости на дни рождения в детские сады. Электронную петицию зарегистрировали на сайте Кабинета министров. В ней предлагается установить современные, четкие и единые для всех учреждений дошкольного образования правила относительно продуктов, которые родители или другие лица приносят детям на праздничные мероприятия.

В документе такую позицию аргументируют тем, что в группах могут быть дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, непереносимостью определенных продуктов или другими медицинскими противопоказаниями. Автор петиции отмечает, что ранее требование регулировалось положениями Инструкции по организации питания в дошкольных учреждениях, однако в 2026 году она утратила силу.

''Скоро отменят детям радость!'' Украинцев возмутила петиция о запрете сладостей на день рождения в детсаду

В Украине предложили запретить приносить сладкое в детсады на праздники. Источник: Скриншот

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"Гражданам и инициаторам этого предложения поступают обращения родителей по поводу подобных ситуаций. В частности, сообщалось о случае, когда в детской группе воспитывался ребенок с сахарным диабетом, однако родители других детей не соглашались отказаться от принесения сладостей на праздники и продолжали угощать ими всю группу, несмотря на известные риски для здоровья этого ребенка", – говорится в обращении.

В то же время украинцев возмутило такое предложение. Под постом юриста Александра Погорелого в Facebook пользователи сети отмечали, что подобные инициативы несвоевременны, ведь в Украине идет война и есть более насущные проблемы. Кроме того, в большинстве учреждений сладости складывают в шкафчики, и дети забирают их домой, где родители решают, можно ли это есть.

Некоторым подобные угощения напомнили поминки, когда людям раздают сладкое. А кто-то сетовал на то, что у многих малышей и так отняли детство, а скоро отменят и радость.

''Скоро отменят детям радость!'' Украинцев возмутила петиция о запрете сладостей на день рождения в детсаду

Украинцев возмутила инициатива запретить сладкое в детсадах. Источник: Скриншот

"Мне смешно, что такую проблему решают не на уровне самого детского сада или школы, не решают родители между собой, а решают на уровне министерства. Уважаемые, вы совсем с ума сошли. В стране война, проблем бесконечно много: укрытия, свет, отопление и многое другое. Неужели не видно, какие проблемы первоочередные и глобальные?"

"Скоро запретят детям радоваться".

''Скоро отменят детям радость!'' Украинцев возмутила петиция о запрете сладостей на день рождения в детсаду

В Украине создали петицию о запрете сладкого в детских садах. Источник: Скриншот

"Сладости нельзя, пусть едят морковь"

"У нас детский сад не работает с начала войны. А вы решаете проблему со сладостями ко дню рождения. Может, нужно решать вопрос с укрытиями?"

''Скоро отменят детям радость!'' Украинцев возмутила петиция о запрете сладостей на день рождения в детсаду

Зачем приносить сладости в детский сад на праздники. Источник: Скриншот

Чтобы петицию рассмотрели власти, она должна набрать 25 тысяч подписей. На пятницу, 13 ноября, документ поддержал 21 подписант, тогда как до окончания сбора осталось 88 дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка шокировала условиями в частном детском саду Франции за 500 евро в месяц.

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Дошкольное образование в УкраинеУкраинадетский сад
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