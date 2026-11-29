В Украину пришла зимняя погода, и во многих регионах выпал снег. А задумывались ли вы, какой глагол правильно употреблять в украинском языке с существительным "снег" – "падає" или "йде"?

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В повседневной речи можно встретить оба варианта. А еще в соцсетях можно наткнуться на споры о том, как же все-таки правильно. OBOZ.UA решил разобраться в этом вопросе.

Для этого снова воспользуемся нашим воображением. Представьте, что вы проснулись после снежной ночи и выглядываете из окна на улицу, которая вся искрится под пушистым белым покровом. В такой момент мы обычно говорим "нападало багато снігу", а не "найшло багато снігу". Итак, об этих зимних осадках точно можно говорить "сніг падає".

Но правда в том, что и "йти" снег тоже может. Такое сочетание для украинского языка также вполне характерно. Тем более что сказать "пішов сніг" гораздо проще, чем городить конструкцию "почав падати сніг".

Итак, говоря о снежной погоде, можно употреблять оба глагола – они допустимы и взаимозаменяемы. И даже выбирать один из двух вариантов, который в зависимости от контекста может быть более удачным и удобным.

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