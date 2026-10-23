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Стало известно название Радиодиктанта национального единства в 2026 году

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read4 мин
162
Стало известно название Радиодиктанта национального единства в 2026 году
Стало известно, кто будет читать радиодиктант. Источник: Суспільне

Нынешний Радиодиктант национального единства называется "Письмо, которое не заканчивается". Автором текста стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. В этом году впервые его будут читать двое – общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева, а также учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.

Об этом сообщило Суспільне. Радиодиктант национального единства 2026 состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка.

Стало известно название Радиодиктанта национального единства в 2026 году

Что повторить, чтобы справиться с текстом Дроня для диктанта. Источник: Facebook / Артур Дронь

"Мне важно, чтобы нынешний текст мог стать для каждого участника пространством для личного разговора. В определенном смысле – настоящим письмом, которое мы все будем писать одновременно. Самое ценное, что дает нам язык, – это возможность поговорить друг с другом. Сказать что-то очень важное, особенно когда мы далеко друг от друга. А для таких слов у каждого есть свои самые важные адресаты", – рассказал Дронь.

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В то же время продюсер Радиодиктанта национального единства Юлия Шелудько отметила, что нынешний текст флешмоба – это своеобразный фрагмент такой переписки двух очень близких людей,

"Сейчас мы много пишем в различных мессенджерах, иногда даже без "Привет" и "Пока", часто только "Как ты?". И нынешний текст Радиодиктанта – это своеобразный фрагмент такой переписки двух очень близких людей, он обо всех и одновременно о каждом и каждой из нас, он о главном, даже сокровенном, ведь в бурные времена второстепенное теряет значение", – добавила Шелудько.

Напомним, Астафьева рассказала, что текст радиодиктанта найдет отклик в каждом сердце. По ее словам, и те, кто будет читать текст, и те, кто будет его писать, будут плакать. Кроме того, общественная деятельница поделилась, что испытывает волнение и чувствует свою долю ответственности за такое дело.

В то же время Артур Пройдаков поделился, что они постараются диктовать текст так, чтобы к его написанию присоединилось как можно больше участников. В частности, он обратил внимание, что среди желающих много учеников младших классов, которые часто не успевают

"Что касается учеников – это отдельная задача со звездочкой, о которой мы будем говорить с Дашей. Потому что регулярно жалуются и педагоги, и ученики школ, и даже вузов, что не успевают. Ведь написать хотят и малыши (дети 1–4 классов, например), и средняя школа, и они где-то не успевают. Поэтому, думаю, мы в принципе постараемся диктовать так, чтобы присоединились все, кто только сможет", – рассказал Пройдаков.

Он также предположил, что в этом году текст вызовет волну различных интерпретаций и версий, ведь его формат способствует созданию оригинальных версий или каверов.

"Мне кажется, кстати (не хочу быть каким-то футурологом), но, возможно, и в этом году текст тоже вызовет волну разных интерпретаций и версий, потому что сам формат… Не знаю, можем ли мы об этом говорить или нет… Сам формат текста располагает к тому, чтобы создавать какие-то свои оригинальные версии или каверы", – добавил педагог.

Астафьева ответила на критику части общества из-за того, что именно ей поручили провести Радиодиктант 2026 года. Среди основных претензий к ней – "не украинское" имя, съемки для Playboy, прошлое общение на русском языке и карьера певицы и модели. Она собрала самые типичные упреки и ответила на них с иронией, а местами даже с сарказмом.

В частности, часть комментаторов возмущалась ее именем и считала, что для чтения диктанта оно должно быть более исконно украинским. "Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это адекватно, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие исконно украинские слова, как "дзиґа", "громовиця" и "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?" – написала она. И пошутила, что в следующем году вместо нее можно пригласить Джессику.

В то же время Дронь отреагировал на хейт в адрес Астафьевой, которая будет читать Радиодиктант. Он подчеркнул, что общество отвлекает внимание от главной цели всеукраинского флешмоба. По его словам, диктант призван объединять украинцев вокруг языка, а не становиться поводом для споров и критики личностей.

Стало известно название Радиодиктанта национального единства в 2026 году

Даша Астафьева будет читать радиодиктант. Источник: Скриншот

Что известно об авторе текста

Артур Дронь – украинский писатель, автор поэтического сборника "Тут були ми", книги прозы "Гемінґвей нічого не знає" и "Лікарня Святого Пантелеймона", которая находится в печати. В марте 2022 года Дронь присоединился к ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024-го получил тяжелое ранение и демобилизовался. Его книги посвящены теме военной службы, памяти погибших героев и собственному опыту жизни в условиях войны.

"Радиодиктант нас каждый год объединяет. Своим текстом мне хочется показать, как язык объединяет всех, работая отдельно с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одинаковые слова, но при этом каждый думает о своем", – рассказал писатель.

Трансляция радиодиктанта будет проходить на всех ключевых площадках Суспільного.

В прошлом году автором диктанта под названием "Треба жити!" выступила писательница Евгения Кузнецова, а прочитала его народная артистка Украины Наталия Сумская.

Напомним, Радиодиктант 2025 возмутил украинцев из-за того, что актриса Наталья Сумская слишком быстро и без интонаций читала текст. Именно поэтому участники флешмоба обратились к Суспільному Мовленню, которое организует и проводит мероприятие каждый год, чтобы в следующем году текст читал кто-нибудь из учителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница украинского языка объяснила, как "взломать" Радиодиктант 2026.

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