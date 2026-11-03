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Стало известно, на какую специальность в колледжах в 2026 году зачислили больше всего студентов: за их обучение заплатит государство

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
903
Стало известно, на какую специальность в колледжах в 2026 году зачислили больше всего студентов: за их обучение заплатит государство
Иллюстративное изображение. Как изменится обучение в колледжах. Источник: Freepik

Самой популярной специальностью среди поступивших в колледжи в 2026 году на бюджет стало Сестринское дело – 7 469 студентов. Второе место заняло Строительство и гражданская инженерия – 4 085, третье – электрическая инженерия – 3 847. 

Соответствующие данные опубликовало Государственное предприятие Инфоресурс. Там отметили, что в этом году выросло число желающих поступить и зачисленных в колледжи учеников, а также появилась новая популярная специальность – машиностроение. Кроме того, вступительная кампания-2026 продемонстрировала рост числа студентов, которые будут учиться по направлениям электрическая инженерия, строительство и гражданская инженерия, автомобильный транспорт, учет и налогообложение.

Стало известно, на какую специальность в колледжах в 2026 году зачислили больше всего студентов: за их обучение заплатит государство

Самая популярная специальность среди поступивших в колледжи в 2026 году. Источник: ГП Инфоресурс

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Всего в учреждения профессионального предвысшего образования зачислено 172 365 студентов, тогда как в 2025 году таких было 134 121. На бюджет в этом году в общей сложности поступило 70 717 учащихся, на контракт – 101 648.

Стало известно, на какую специальность в колледжах в 2026 году зачислили больше всего студентов: за их обучение заплатит государство

Сколько абитуриентов зачислено в колледжи в 2026 году. Источник: ГП Инфоресурс

В то же время по числу зачисленных самой популярной стала специальность Менеджмент, на которую зачислили 23 452 студента. Второй в списке – Электрическая инженерия – 16 677, третьей – Учет и налогообложение – 16 456. 

Стало известно, на какую специальность в колледжах в 2026 году зачислили больше всего студентов: за их обучение заплатит государство

Какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов. Источник: ГП Инфоресурс

Всего в 2026 году в колледжи поступило 412 182 заявления, среди них 230 139 – от абитуриентов после 9 класса, 154 151 – выпускников 11 классов.

Стало известно, на какую специальность в колледжах в 2026 году зачислили больше всего студентов: за их обучение заплатит государство

Сколько заявлений было подано в колледжи в 2026 году. Источник: ГП Инфоресурс

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где учатся абитуриенты, которые набрали рекордные 800 баллов на НМТ 2026.

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