Стало известно, на какую специальность в колледжах в 2026 году зачислили больше всего студентов: за их обучение заплатит государство

Самой популярной специальностью среди поступивших в колледжи в 2026 году на бюджет стало Сестринское дело – 7 469 студентов. Второе место заняло Строительство и гражданская инженерия – 4 085, третье – электрическая инженерия – 3 847.

Видео дня

Соответствующие данные опубликовало Государственное предприятие Инфоресурс. Там отметили, что в этом году выросло число желающих поступить и зачисленных в колледжи учеников, а также появилась новая популярная специальность – машиностроение. Кроме того, вступительная кампания-2026 продемонстрировала рост числа студентов, которые будут учиться по направлениям электрическая инженерия, строительство и гражданская инженерия, автомобильный транспорт, учет и налогообложение.

Всего в учреждения профессионального предвысшего образования зачислено 172 365 студентов, тогда как в 2025 году таких было 134 121. На бюджет в этом году в общей сложности поступило 70 717 учащихся, на контракт – 101 648.

В то же время по числу зачисленных самой популярной стала специальность Менеджмент, на которую зачислили 23 452 студента. Второй в списке – Электрическая инженерия – 16 677, третьей – Учет и налогообложение – 16 456.

РЕКЛАМА

Всего в 2026 году в колледжи поступило 412 182 заявления, среди них 230 139 – от абитуриентов после 9 класса, 154 151 – выпускников 11 классов.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где учатся абитуриенты, которые набрали рекордные 800 баллов на НМТ 2026.