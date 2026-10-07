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"Статей" или "статтей", "топ-модель" или "топмодель"? 5 украинских слов, которые большинство пишет неправильно

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 147
"Статей" или "статтей", "топ-модель" или "топмодель"? 5 украинских слов, которые большинство пишет неправильно
Нужен ли Хайди Клум дефис в украинском названии профессии?

В украинском языкее хватает сложных для написания слов, ошибки в которых допускают очень часто. Некоторые из них подчиняются правилам, некоторые приходится запоминать.

О пяти таких словах рассказала в своем TikTok репетитор по украинскому языку по имени Катерина. Она предложила своим подписчикам угадать правильное написание слова, а затем объяснила, почему нужно писать именно так, а не иначе. Вот эти пять слов. Они часто встречаются среди заданий на НМТ.

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  • Побуквений

В этом прилагательном нет удвоения. Потому что оно образовано от слова "буква", а в конце нет буквы "н". Следовательно, нет и удвоения.

  • Виньєтка

Это слово пишется с мягким знаком, а не с апострофом, как многие думают. Потому что это заимствованное слово, а в таких словах после согласных из фразы "Де Ти З'їСи Ці ЛиНи" и перед "я, ю, є, ї" или "йо" ставится мягкий знак.

  • Статей

В единственном числе слово "стаття" имеет удвоение буквы т, а во множественном числе оно исчезает. Это просто нужно запомнить.

  • Топмодель

Это слово нужно писать слитно. Часть "топ" по действующим правилам правописания пишется слитно с другими словами. Но при этом не употребляется с числительными. А значит, конструкции вроде "топ-5" или "топ-10" – это ошибка.

  • Менший

Это слово пишем без мягкого знака. На это указывает правило, что после "н" перед "ж, ч, ш, щ" и суффиксами "-ськ-", "-ств-" мягкий знак не ставится.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о ком украинцы говорят "ваш пес на нашей соломе спал".

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