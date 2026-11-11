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Студента во Львове обязали возместить академии 1 млн гривен: в чем причина

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
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2,0 т.
Студента во Львове обязали возместить академии 1 млн гривен: в чем причина
Иллюстративное изображение. Студент из Львова должен выплатить 1 млн грн военной академии

Студент Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного должен выплатить 1 млн гривен учебному заведению. Он подал рапорт об отчислении по собственному желанию после трех лет обучения в вузе, после чего его исключили из списков личного состава. 

О решении стало известно из судебного реестра. Студенты, находящиеся на полном государственном обеспечении, в случае досрочного расторжения контракта должны возместить академии расходы на свое содержание. 

У студента вуза возникла задолженность – 1 млн и 64 тыс. грн. Большую часть этой суммы составляют денежное (790 тыс. грн), продовольственное (118 тыс. грн) и вещевое обеспечение (82 тыс. грн). Поскольку студент добровольно не возместил расходы на его содержание во время учебы, учебное заведение обратилось в суд. Адвокат курсанта подал заявление, в котором не согласился с суммой задолженности.

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Студента во Львове обязали возместить академии 1 млн гривен: в чем причина

Суд. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

"Представитель ответчика подал отзыв на исковое заявление, в котором просил полностью отказать в удовлетворении исковых требований. Отзыв обоснован тем, что ответчик не отрицает факт своего отчисления из учебного заведения по собственному желанию, однако не согласен с обоснованностью заявленной к взысканию суммы. В частности, возражает против взыскания расходов на выплаченное денежное довольствие в заявленном истцом размере, а также считает, что остальные заявленные расходы завышены и нуждаются в надлежащем документальном подтверждении и проверке правильности расчетов", – говорится в документе. 

Однако суд решил, что требования учебного заведения обоснованны, ведь при поступлении учащийся подписал контракт, в котором были указаны условия обучения. 

"Поскольку ответчик, будучи осведомленным при подписании контракта о необходимости возмещения расходов, связанных с содержанием в учебном заведении в случае досрочного расторжения контракта, сейчас указанную выше сумму в полном объеме не возместил, доказательств, опровергающих это, не предоставил, суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания этих средств с ответчика в судебном порядке, – говорится в решении.

Суд полностью удовлетворил иск академии и обязал отчисленного курсанта возместить 1 млн 64 тыс. грн расходов, связанных с его содержанием во время обучения. Он может обжаловать решение в течение тридцати дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, имеют ли право отчислить из университета "за общежитие".

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