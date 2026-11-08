Сырники без сахара и лишней муки: готовим маленькие порции для детей

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Морская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известноМорская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известноВладимир ЗеленскийПоследствия российских обстрелов: Зеленский поручил сделать бесплатным проезд в наземном транспорте КиеваУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуПоказания газовых счетчиков по-старому больше не будут принимать. Иллюстративное фото.Показания газовых счетчиков по-старому больше не будут принимать: что изменится для украинцевТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеФутболистка в США забила "самый нелепый гол в истории". Видео собрало 3 млн просмотров за суткиФутболистка в США забила "самый нелепый гол в истории". Видео собрало 3 млн просмотров за суткиИллюстрация: гривневые купюры и монеты, выплаты, финансовая помощьНекоторые украинцы могут оформить повышенную пенсию: кому и при каких условиях будут платить от 7 тыс. грн"Трампу нужны новые переговорщики": сенатор Блюменталь заявил, что после выборов в США наблюдаются сильные проукраинские настроения"Трампу нужны новые переговорщики": сенатор Блюменталь заявил, что после выборов в США наблюдаются сильные проукраинские настроенияКушнер хочет восстановить Совет Россия – НАТО, но Европа не в восторге – WPКушнер хочет восстановить Совет Россия – НАТО, но Европа не в восторге – WP
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сырники без сахара и лишней муки: готовим маленькие порции для детей

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
69
Сырники без сахара и лишней муки: готовим маленькие порции для детей
Рецепт мини-сырников для детей. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Мини-сырники без добавления сахара – простой вариант блюда для детского меню, которое можно приготовить на сковороде. Для сладости в тесто добавляют измельченный изюм или сушеное манго, а подавать сырники можно с фруктовым пюре или греческим йогуртом. Особенность рецепта – небольшой размер изделий, благодаря которому они выглядят необычно и могут заинтересовать детей. Для приготовления лучше выбирать не слишком влажный творог, чтобы тесто хорошо держало форму.

Идея приготовления нежных мини-сырников для детей опубликована на странице nina.dubrovska nutrition в Instagram.

Сырники без сахара и лишней муки: готовим маленькие порции для детей

Рецепт мини-сырников. Источник: Скриншот поста на странице nina.dubrovska nutrition в Instagram

Ингредиенты:

  • Творог – 350 г
  • Куриное яйцо – 1 шт.
  • Пшеничная цельнозерновая или рисовая мука – 4 ст.л.
  • Изюм или сушеное манго – по вкусу
  • Апельсиновая цедра – по желанию
  • Топленое масло гхи или кокосовое масло – для смазывания сковороды при необходимости
Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
4,8 т.
"В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский": в сети разгорелась бурная дискуссия
4,8 т.
"В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский": в сети разгорелась бурная дискуссия
Катя ПомазанКатя Помазан
1,6 т.
"Зачем мне три физкультуры в неделю?" Вопрос ученицы 11 класса озадачил сеть
1,6 т.
"Зачем мне три физкультуры в неделю?" Вопрос ученицы 11 класса озадачил сеть
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
579
Будущее науки: пятеро школьников из Украины завоевали серебро на Международной олимпиаде по астрофизике
579
Будущее науки: пятеро школьников из Украины завоевали серебро на Международной олимпиаде по астрофизике

Для подачи:

  • Яблочное или другое фруктовое пюре – по вкусу
  • Греческий йогурт – по вкусу

Способ приготовления:

Сырники без сахара и лишней муки: готовим маленькие порции для детей

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице nina.dubrovska nutrition в Instagram

1. Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйцо и муку. Изюм или сушеное манго предварительно измельчите и также добавьте в смесь. По желанию натрите немного апельсиновой цедры для аромата.

2. Тщательно разомните все ингредиенты вилкой или перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы из него можно было сформировать небольшие изделия.

Сырники без сахара и лишней муки: готовим маленькие порции для детей

Формируем сырники. Источник: Скриншот поста на странице nina.dubrovska nutrition в Instagram

3. Разогрейте сковороду на небольшом огне. При необходимости слегка смажьте ее топленым маслом гхи или кокосовым маслом.

4. Из творожной массы сформируйте тонкие колбаски и нарежьте их на небольшие кусочки. Слегка приплюсните каждый, придавая форму мини-сырника.

5. Выложите заготовки на разогретую сковороду и обжарьте с обеих сторон на небольшом огне до золотистой корочки. Затем накройте крышкой, чтобы сырники хорошо пропеклись внутри.

Сырники без сахара и лишней муки: готовим маленькие порции для детей

Готовые сырники. Источник: Скриншот поста на странице nina.dubrovska nutrition в Instagram

6. Готовые мини-сырники немного остудите и подавайте с фруктовым пюре или греческим йогуртом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!