Сырники без сахара и лишней муки: готовим маленькие порции для детей

Мини-сырники без добавления сахара – простой вариант блюда для детского меню, которое можно приготовить на сковороде. Для сладости в тесто добавляют измельченный изюм или сушеное манго, а подавать сырники можно с фруктовым пюре или греческим йогуртом. Особенность рецепта – небольшой размер изделий, благодаря которому они выглядят необычно и могут заинтересовать детей. Для приготовления лучше выбирать не слишком влажный творог, чтобы тесто хорошо держало форму.

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Идея приготовления нежных мини-сырников для детей опубликована на странице nina.dubrovska nutrition в Instagram.

Ингредиенты:

Творог – 350 г

Куриное яйцо – 1 шт.

Пшеничная цельнозерновая или рисовая мука – 4 ст.л.

Изюм или сушеное манго – по вкусу

Апельсиновая цедра – по желанию

Топленое масло гхи или кокосовое масло – для смазывания сковороды при необходимости

Для подачи:

Яблочное или другое фруктовое пюре – по вкусу

Греческий йогурт – по вкусу

Способ приготовления:

1. Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйцо и муку. Изюм или сушеное манго предварительно измельчите и также добавьте в смесь. По желанию натрите немного апельсиновой цедры для аромата.

2. Тщательно разомните все ингредиенты вилкой или перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы из него можно было сформировать небольшие изделия.

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3. Разогрейте сковороду на небольшом огне. При необходимости слегка смажьте ее топленым маслом гхи или кокосовым маслом.

4. Из творожной массы сформируйте тонкие колбаски и нарежьте их на небольшие кусочки. Слегка приплюсните каждый, придавая форму мини-сырника.

5. Выложите заготовки на разогретую сковороду и обжарьте с обеих сторон на небольшом огне до золотистой корочки. Затем накройте крышкой, чтобы сырники хорошо пропеклись внутри.

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6. Готовые мини-сырники немного остудите и подавайте с фруктовым пюре или греческим йогуртом.

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