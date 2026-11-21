Украинский школьник по имени Максим выложил в сети видео, где показал реалии дистанционного обучения. Парень изобразил обычный день и то, как проходят онлайн-уроки, когда дети могут есть во время занятий.

Видео дня

Пост с видео в Instagram собрал более миллиона просмотров и более 23 тысяч комментариев. Родители школьников отмечали, что узнали своих детей, которые лежат в постели, едят или спят во время онлайн-уроков.

"Мой еще может лежать в кровати и сидеть в туалете, есть и пить чай – это базовые настройки".

"Так оно и есть. Подключились и пошли есть, спать, гулять".

"Моя дочь вообще положила телефон, камеру не выключила, отвернулась спиной и легла дальше спать".

"Тут хоть телефон рядом с ним, а у моего сына в другой комнате, а он на кухне ест".

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В то же время другие шутили, что ребенку нужно дать поесть, а если бы он включил камеру, учительница бы "подавилась слюной"

"Боже, дайте мальчику нормально поесть".

Главные истории дня

"Вот надо было камеру с шубой включить, учительница бы "захлебнулась слюной" (если что, я учительница)".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто виноват в том, что на уроке присутствуют только двое учеников из 26.