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"Так почему же ты не делаешь?" Победитель Global Teacher Prize Ukraine отреагировал на крик души учительницы о "плохих учебниках" по химии

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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"Так почему же ты не делаешь?" Победитель Global Teacher Prize Ukraine отреагировал на крик души учительницы о "плохих учебниках" по химии
Шаламов напомнил, что у украинского педагога достаточно академической свободы, чтобы адаптировать программу под свой подход. Источник: Pexels

Учителя имеют полную свободу в изменении учебной программы, перестановке тем и выборе учебников, поэтому жалобы на перегрузку материалом могут свидетельствовать о недостатке инициативы со стороны самого педагога. Такое мнение высказал Руслан Шаламов – учитель биологии из Харькова, победитель конкурса Global Teacher Prize Ukraine и лучший учитель Украины 2025 года.

Так педагог прокомментировал резонансный пост в соцсетях учительницы химии и биологии Оксаны Непоты, которая раскритиковала современные учебники и учебные программы. Свою позицию по этому поводу Руслан Шаламов изложил в интервью порталу НУШ.

В сентябре Непота опубликовала в Facebook открытое письмо, в котором с возмущением назвала учебные программы по химии и биологии "имитацией знаний" и пожаловалась на перегруженность программы для 9 класса.

Впрочем, Шаламов, сам являющийся автором учебных пособий, не согласился с претензиями коллеги к авторам программ и учебников. Он сравнил ситуацию с кулинарным рецептом: если человек видит неудачный рецепт любимого блюда, он не должен готовить по нему и постоянно жаловаться на результат, когда знает, как сделать лучше. По его словам, из самого содержания письма ясно, что Непота знает, как сделать тему понятной и наглядной, но почему-то сознательно продолжает воспроизводить неудачный материал.

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''Так почему же ты не делаешь?'' Победитель Global Teacher Prize Ukraine отреагировал на крик души учительницы о ''плохих учебниках'' по химии

Шаламов уверен – профессиональный учитель способен самостоятельно подобрать лучший учебник. Источник: Pexels

"И я не понимаю, почему бы не поступать так, как ты знаешь, так, как правильно? В программе ни слова не сказано о том, сколько уроков нужно уделить той или иной теме. Это твоя свобода – определять. Ты можешь поменять темы местами. Более 20% программы ты можешь изменять в содержательной части: что-то убрать, что-то добавить, заменить. Так почему же ты этого не делаешь?" – возмутился Шаламов.

Педагог подчеркнул, что ему была непонятна и реакция других педагогов в комментариях, которые поддержали пост и начали обвинять государство. По мнению Шаламова, такие жалобы могут свидетельствовать о непрофессиональном отношении к работе и нежелании самостоятельно выбирать из нескольких предложенных учебников.

"Как можно такое писать? Это же все равно что признаться в своей профессиональной несостоятельности! Вам дали такую широкую академическую свободу. Пользуйтесь! Почему же вы не пользуетесь? Это уже такая безсубъектность должна быть, чтобы знать, как лучше, знать, как надо, а делать все равно по плохому рецепту, просто пересказывать учебник", – резюмировал победитель Global Teacher Prize Ukraine.

Как писал OBOZ.UA, Непота в конце сентября выступила с критикой школьных программ по естественным наукам, отметив, что они побуждают детей зазубривать большое количество материала, а не стимулируют к глубокому пониманию и установлению связей между знаниями из разных дисциплин.

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