В этом тесте образ пожилого мужчины связывают с опытом прошлых отношений, птиц – с высокими требованиями, а гор – со стремлением к эмоциональной близости. Все три образа объединены на одном рисунке. Посмотрите на него и запомните, что первым бросилось в глаза. Именно этот образ определяет, какое описание читать.

Видео дня

О том, как трактовать каждый из трех образов, рассказывает OBOZ.UA. Если после первого взгляда вы заметили остальные детали, не меняйте ответ: важно, за что взгляд зацепился сразу.

Если вы первым увидели пожилого мужчину

Вы часто мысленно возвращаетесь к прошлым отношениям. Со стороны вы производите впечатление человека, который хорошо знает, чего ждать от любви. Однако за этой сдержанностью вы скрываете чувства, которые не привыкли показывать другим.

Пережитое помогает вам лучше понять собственные эмоции. Даже если вы редко говорите о том, что чувствовали раньше, этот опыт остается для вас важным и помогает вам расти.

Если вы первым увидели птиц

Вы ставите перед собой высокие цели и занимаетесь тем, что вам действительно небезразлично. В любви вы тоже имеете четкое представление о том, какие качества цените в партнере. Ваша разборчивость помогает распознать важное, хотя иногда из-за высоких ожиданий сложнее увидеть человека таким, какой он есть.

РЕКЛАМА

Искренние чувства, согласно этому толкованию, часто застают вас врасплох. Вас может привлечь человек, который не соответствует вашим первоначальным ожиданиям, а сами вы в таких отношениях часто оказываетесь в центре внимания.

Если вы первыми увидели горы

Для вас в отношениях главное – эмоциональная близость и ощущение, что вас понимают. Вы стремитесь к глубокой связи с другим человеком, но сближаетесь осторожно и не спешите открывать свои чувства.

Прошлый опыт научил вас сохранять определенную дистанцию, даже когда вы хотите быть с кем-то ближе. В то же время искренняя любовь и нежность остаются для вас необходимыми в отношениях.

Главные истории дня

Также OBOZ.UA предлагает тест, который поможет указать на ваши страхи в отношениях.