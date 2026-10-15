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"Беги, прячься, сопротивляйся!" В Польше школам разослали инструкции на случай нападения: что известно

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
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"Беги, прячься, сопротивляйся!" В Польше школам разослали инструкции на случай нападения: что известно
Педагог объяснил, при каких обстоятельствах его школа прощается с проблемными учениками. Источник: Pexels

Министерство образования Польши разослало школам инструкции на случай нападения с применением опасных предметов. Участники образовательного процесса должны действовать по принципу 4U: будь внимательным — беги — прячься — препятствуй нападению.

Об этом сообщает Польское радио. Отмечается, что это не жесткая последовательность действий, а информация о том, как реагировать в зависимости от складавшейся ситуации. Материалы, подготовленные Министерством внутренних дел и администрацией Национальных центров безопасности в Польше, составляют инструкцию по действиям в случае нападения с применением опасного предмета.

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Также объясняется, как правильно сообщить диспетчеру экстренной службы по номеру 112 и сотрудничать с правоохранителями и спасателями.

В частности, не следует приближаться к нападающему, преследовать его, самостоятельно искать его, направлять детей в сторону опасности или посылать их проверять ситуацию.

Материалы также содержат рекомендации по действиям после устранения угрозы, а именно: проверку безопасности учащихся, наблюдение за их реакциями на стресс, а также обеспечение возможности обратиться к педагогу, психологу или другому специалисту. Такая помощь должна быть доступна и сотрудникам школ, если они в ней нуждаются.

На данный момент правоохранители проверили более 108 тысяч учебных заведений и задержали 167 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше стала распространяться опасная игра "красный кит", из-за которой родители боялись отпускать детей в школу.

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