Отношения детей с бабушками и дедушками особенные. Часто они даже теплее, чем с родителями, ведь старшим родственникам не нужно так строго следить за дисциплиной внуков.

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И вот тут кроется самая большая опасность. Ведь порой чрезмерная доброта вредит воспитанию. О том, как это происходит и какие фразы указывают на то, что бабушка или дедушка подрывают усилия родителей, изданию "На пенсии" рассказала психолог Юлия Калинина. Она также дала советы, как наладить отношения между тремя поколениями в семье.

"А у нас было иначе": когда бабушки и дедушки не соблюдают родительские правила

Одна из самых частых проблем в семьях – бабушки и дедушки не считаются с ограничениями, которые установили родители. Например, мама и папа определили, сколько времени ребенок может проводить с гаджетами, ограничили количество сладостей или установили время отхода ко сну. Но стоит внуку оказаться у бабушки, как все эти договоренности теряют силу.

"Родители попросили: этого нельзя, этого не давайте, столько времени с гаджетами – и так далее. А бабушки и дедушки часто просто отменяют эти правила: "Ну посиди еще немного", "Ну съешь эту конфету", "Хочешь лечь попозже – хорошо". То есть правила, которые выстраивались долгое время, вдруг аннулируются", – объясняет Юлия Калинина.

Со стороны такая уступчивость может казаться проявлением любви. Однако ребенок усваивает, что правила непостоянны, взрослых можно условно разделить на тех, кто разрешает, и тех, кто запрещает, а установленных договоренностей необязательно придерживаться.

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Психолог отмечает, что детям гораздо проще, когда все взрослые придерживаются единой позиции. "Для детей четкие правила, разрешения и запреты, одинаковые у всех взрослых, гораздо ценнее ситуации, когда с одними можно, а с другими нельзя", – подчеркивает она.

"Только родителям не говори": почему не стоит заводить тайны от мамы и папы

Еще одна ошибка – просить внуков скрывать от родителей то, что они делали вместе с бабушкой или дедушкой. "Иногда бабушки или дедушки что-то делают и говорят ребенку:

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По мнению психолога, подобные просьбы приучают ребенка скрывать правду и дают понять, что родителей можно обманывать. "Хуже всего то, что таким образом подрывается родительский авторитет. Ребенок получает сигнал: родителей можно обойти, им можно сказать неправду", – объясняет Калинина.

Конечно, в семье могут быть приятные сюрпризы, подарки или небольшие секреты. Однако они не должны быть связаны с нарушением правил, установленных мамой и папой.

"В наше время били – и выросли": почему не стоит сравнивать современное воспитание с прошлым

Разногласия во взглядах на воспитание нередко становятся причиной споров между поколениями. Старшие родственники могут настаивать, что когда-то воспитывали детей совсем иначе, но те выросли вполне нормальными. В то же время современная психология и педагогика накопили немало новых знаний о развитии детей, их эмоциях и потребностях. "Фразы вроде "В наше время детей не баловали", "Нам дали по одному месту – и ничего" – это обесценивание опыта современных родителей. Это может приводить к конфликтам", – говорит психолог.

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Калинина советует не превращать такие разговоры в соревнование, в котором каждое поколение пытается доказать правильность собственных методов воспитания. "Мы просто живем в разное время. У бабушек и дедушек были свои нормы, у современных родителей – свои. Мы будто из разных миров. И спорить о том, кто прав, часто означает лишь тратить силы и портить отношения", – отмечает эксперт.

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"Внуков любят больше, чем детей"

Многие слышали шутливое утверждение, что бабушки и дедушки любят внуков сильнее, чем когда-то любили своих детей. Однако за этим явлением могут стоять вполне конкретные психологические причины. Юлия Калинина объясняет, что иногда такая любовь становится способом наверстать то, чего не удалось дать собственным детям. "Часто бабушки и дедушки понимают, что со своими детьми они чего-то не успели, чего-то не знали, не умели. А сейчас больше информации, больше возможностей, больше времени. И тогда возникает желание как будто "долюбить" внуков", – говорит она.

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Однако за чрезмерной заботой может скрываться не только желание сделать ребенка счастливым, но и стремление исправить ошибки, допущенные в воспитании собственных детей. "Это может быть внутренней компенсацией – попыткой удовлетворить свою потребность почувствовать себя хорошими родителями", – объясняет психолог.

Когда внимания к внукам становится слишком много

Проблемы могут возникать и тогда, когда бабушки и дедушки настолько увлекаются заботой о внуках, что начинают меньше общаться со своими взрослыми детьми. "Иногда они настолько погружаются в заботу о внуках, что уделяют меньше внимания собственным детям. А взрослые дети все равно остаются детьми своих родителей и нуждаются в их внимании", – отмечает специалистка.

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Она подчеркивает, что гармоничные отношения между родителями ребенка и его бабушкой с дедушкой важны прежде всего для самого внука. Ребенок чувствует себя защищеннее, когда видит, что взрослые относятся друг к другу с уважением и умеют находить общий язык.

"Дети дочери – мои, а сына – невесткины": откуда берется разделение внуков

В некоторых семьях до сих пор считают, что дети дочери ближе бабушке и дедушке, чем дети сына. Однако, как объясняет психолог, такая позиция часто свидетельствует не об отношении к самим внукам, а о напряженности в отношениях между взрослыми членами семьи. "Если есть такое разделение, можно предположить, что есть определенный внутренний конфликт с зятем, невесткой или другими членами семьи. Внуки тогда становятся своеобразным маркером этих проблем", – объясняет Юлия Калинина. Детей нельзя использовать как способ продемонстрировать обиду или неприязнь к кому-то из взрослых.

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Как стать мудрыми бабушками и дедушками: советы психолога

По мнению психолога, быть хорошими бабушкой и дедушкой – не значит разрешать внукам абсолютно все. Гораздо важнее поддерживать ребенка и уважать решения его родителей. Все разногласия по поводу воспитания взрослым стоит обсуждать без присутствия внуков. "Дети не должны быть свидетелями конфликтов между взрослыми. Когда все договариваются спокойно и без них, ребенок чувствует: мы одна команда", – говорит эксперт.

Также не следует навязывать родителям собственные советы, даже если за плечами немалый жизненный опыт. "Вместо того чтобы сказать: "Ты неправильно укладываешь его спать", лучше спросить: "У меня есть мнение на этот счет, можно я скажу?" Если человек готов выслушать – он услышит. Если нет – тему можно закрыть", – советует Юлия Калинина.

Самое важное в отношениях между поколениями – взаимное уважение, отмечает она. Родители имеют право самостоятельно определять, как воспитывать детей, а бабушки и дедушки могут быть рядом, дарить внукам любовь, заботу и поддержку.

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