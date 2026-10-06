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Только не говорите "по квітень включно": эту ошибку часто допускают украинцы

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read1 мин
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Только не говорите "по квітень включно": эту ошибку часто допускают украинцы
Как правильно употреблять украинский предлог "по". Источник: Pexels

Предлог "по" в украинском языке является вполне нормативным, и употреблять его не только можно, но и нужно. Но не во всех тех же случаях, когда он употребляется в русском. Из-за этого неопытные говорящие допускают здесь немало ошибок.

На наиболее распространенные указала репетитор Наталья Сорокина. В TikTok-ролике она назвала словосочетания, где нужно употреблять другой предлог, а то и вовсе избегать его:

  • не "їду по справах" – "їду у справах";
  • не "по запрошенню" – "за запрошенням";
  • не "по старій ціні" – "за старою ціною";
  • не "діяти по правилах" – "діяти за правилами";
  • не "по квітень включно" – "до квітня включно";
  • не "близькі по духу" – "споріднені духом".
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Когда в украинском языке употребляется предлог "по". Источник: miyklas.com.ua

А когда предлог "по" все-таки следует употреблять правильно? Существует четко определенный перечень случаев, когда он будет уместен. Итак, прилагательным "по" обозначаем:

  • место или направление действия – їхати по шосе;
  • цель действия – іти до лісу по гриби;
  • время действия – повернутися по обіді;
  • связи и взаимоотношения – родич по батькові;
  • распространение действия – розпорядження по казармі;
  • распределение, размер, количество – заходити по п’ятеро.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно говорить – "простить кого-то" или "простить кого-то".

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