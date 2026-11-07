Только не говорите "ПП-десерти": как заменить кальку с русского

Первые годы после появления доступного интернета пополнили нашу речь множеством аббревиатур. Ведь вместо того, чтобы писать полное словосочетание, не слишком трудолюбивые пользователи заменяли его сокращениями, а из текстовых сообщений те перекочевали и в устную речь. Но проблема заключалась в том, что большинство этих сокращений были не на украинском языке.

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К сожалению, в тот период русский все еще доминировал в нашем пространстве. Так мы стали пользоваться большим количеством калькированных сокращений. На одно такое обратила внимание репетитор по языку Оксана Качура. Она решила объяснить своим подписчикам в TikTok, почему неправильно говорить "ПП-десерти".

"ПП-десерты стоит заменить на ПХ-десерты, ведь ПП – это калька с русского выражения "правильное питание". В украинском языке не "питание", а "харчування"", – пояснила преподавательница.

И добавила, что сама не очень любит это сокращение. "Я бы писала просто: "десерти без цукру" (если там действительно нет сахара) или "фітнес-десерти"", – добавила она.

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