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Только не говорите "ПП-десерти": как заменить кальку с русского

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
585
Только не говорите "ПП-десерти": как заменить кальку с русского
Аббревиатура ПП – это сокращение от русского "правильное питание". Источник: Pexels

Первые годы после появления доступного интернета пополнили нашу речь множеством аббревиатур. Ведь вместо того, чтобы писать полное словосочетание, не слишком трудолюбивые пользователи заменяли его сокращениями, а из текстовых сообщений те перекочевали и в устную речь. Но проблема заключалась в том, что большинство этих сокращений были не на украинском языке.

К сожалению, в тот период русский все еще доминировал в нашем пространстве. Так мы стали пользоваться большим количеством калькированных сокращений. На одно такое обратила внимание репетитор по языку Оксана Качура. Она решила объяснить своим подписчикам в TikTok, почему неправильно говорить "ПП-десерти".

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"ПП-десерты стоит заменить на ПХ-десерты, ведь ПП – это калька с русского выражения "правильное питание". В украинском языке не "питание", а "харчування"", – пояснила преподавательница.

И добавила, что сама не очень любит это сокращение. "Я бы писала просто: "десерти без цукру" (если там действительно нет сахара) или "фітнес-десерти"", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский "скатертью дорога".

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