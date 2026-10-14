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"Только Сережа и Женя не знают, куда деваться!" В сети показали раритетное видео 1961 года со школы в Ивано-Франковске

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
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"Только Сережа и Женя не знают, куда деваться!" В сети показали раритетное видео 1961 года со школы в Ивано-Франковске
В сети показали редкое видео 1961 года со школы в Ивано-Франковске. Источник: Скриншоты из видео / Коллаж OBOZ.UA

В сети появилось видео 1961 года, на котором ученики школы-интерната Ивано-Франковска (бывший Станислав) готовят выставку поделок, изготовленных ими в школьных мастерских. В то же время первоклассники Сережа и Женя не знают, куда деться, и оказываются в классе, где собраны работы школьников.

Видео появилось на странице if_realii в TikTok. Кадры позволяют увидеть не только учебный процесс, но и повседневную жизнь учеников, а также систему внешкольного и трудового образования, существовавшую в то время

"После уроков ученики Станиславской школы-интерната никогда не скучают. Для каждого найдутся занятия по вкусу и способностям. Только Сережа и Женя не знают, куда деться. Выпускник школы Петр Хомен – директор выставки. Кто, как не он, лучше расскажет малышам, что можно сделать в школьных мастерских", – говорится в описании к видео.

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Сегодня ролик является интересным свидетельством жизни Ивано-Франковска начала 1960-х годов и показывает, как проводили время школьники более 60 лет назад.

Напомним, раритетное видео из киевской школы 1991 года с урока первоклассников 1-Б класса привлекло внимание пользователей сети. На кадрах видно, как учительница общается с детьми, а школьники отвечают на русском языке. Запись была сделана, когда Украина уже провозгласила независимость, однако в школьной среде столицы продолжали использовать русский язык.

Особое внимание в ролике привлекает фраза "Весь ряд дружно ненавидит Дашу", которая дала название видео. Именно школьные диалоги и поведение детей стали поводом для обсуждения кадров в соцсетях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети стало вирусным видео 2009 года, на котором школьница с мамой делает домашнее задание. Украинцы отмечали, что в ситуации, в которой оказалась девочка, находилась почти вся нация.

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