Встречи выпускников у многих вызывают целую кучу неприятных воспоминаний о школе и скорее воспринимаются как неприятная обязанность, чем как возможность увидеться с дорогими людьми. Об этом свидетельствуют результаты своеобразного опроса, который провела в Threads пользовательница с ником @mavka.lisova__.

Видео дня

На своей странице девушка поинтересовалась, почему столько людей не любят встречи выпускников. "Столько людей ненавидят встречу выпускников. Неужели большинство так сильно не любили школу, ни с кем не дружили? Что не так со встречей выпускников?" – спросила она.

В ответ пользователи начали рассказывать о собственном школьном опыте и объяснять, почему не видят смысла возвращаться к общению с бывшими одноклассниками. Пожалуй, главной причиной стали травля и издевательства, которые многие комментаторы пережили в школе. Одна из пользовательниц рассказала, что ее обижали из-за отличной учебы, увлечения музыкой и спортом, а также популярности среди парней. "Меня булили. Потому что я училась на отлично, пела, играла на гитаре, занималась в спортивной секции и нравилась парням. Надо мной издевались. Зачем мне их видеть?" – написала она.

Другая комментаторша вспомнила, что с пятого по восьмой класс ее дразнили из-за высокого роста, а также высмеивали за то, что она не позволяла мальчикам трогать себя, хорошо училась и не хотела употреблять алкоголь вместе с одноклассниками. Поэтому теперь она не понимает, зачем ей встречаться с людьми, которые когда-то так к ней относились.

РЕКЛАМА

В то же время не все, кто не посещает встречи выпускников, имели негативный опыт в школе. Одна из участниц обсуждения рассказала, что ее не травили, у нее было много друзей и она хорошо чувствовала себя среди одноклассников. По ее словам, в школе ее окружали умные и интересные люди, многие из которых впоследствии добились успеха. Однако это не означает, что теперь они должны поддерживать дружеские отношения. "Нас объединяла школа, а она закончилась. Мне не интересно. Если кто-то из них обратится ко мне за помощью – помогу. Но мы не друзья", – объяснила пользовательница.

Главные истории дня

Такого же мнения придерживаются и те, кто считает, что совместная учеба сама по себе не делает людей близкими. Если после выпуска дружба не сохранилась, они не видят смысла специально возобновлять общение спустя много лет. А о жизни бывших одноклассников, по словам комментаторов, можно узнать из соцсетей.

Ну и, конечно, всплыла тема чрезмерного интереса других людей к своей жизни. Ведь часто на встречах выпускников начинается своеобразное соревнование, где нужно продемонстрировать, насколько успешно сложилась жизнь после школы. Одна из комментаторок иронично описала это так: надо занимать должность директора, иметь троих детей, окончивших школу с золотыми медалями, и сохранить вес, как в шестом классе.

РЕКЛАМА

Другие вспомнили о неловких вопросах, которые могут звучать во время таких встреч. Например, бывшие одноклассники удивляются переменам во внешности или расспрашивают, почему человек работает не по той специальности, о которой мечтал в юности. "Ой, как ты изменилась? Болела или случилась какая-то трагедия?" или "А где ты работаешь? В продажах?! А почему? Ты же хотела стать ученой, что, не получилось?" – привела примеры одна из пользовательниц.

РЕКЛАМА

Некоторые высказались о школьной ностальгии еще категоричнее. В частности, один из комментаторов назвал ее "стокгольмским синдромом", а другой пошутил, что дельфины умнее людей, ведь их никогда не увидишь на встрече выпускников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о известном учителе, который поделился своим опытом буллинга в школе и рассказал, как предотвращает его в своем классе.