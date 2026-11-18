Репетитор по математике, Юлия Андрусишин показала простой способ определить проценты от числа. Она отмечает, что подобных методов много, однако предлагает универсальный, который легко объяснить школьникам.

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Так, под постом в Threads она объясняет, что для этого необходимо умножить число на нужный процент и "сдвинуть запятую влево на 2 позиции", то есть разделить на 100. Например, чтобы найти 5% от 40, нужно 5 умножить на 40, получится – 200. Если сдвинуть запятую – 2,00.

Педагог также добавила задания для отработки навыков. А именно предложила найти 15% от 30 или 45% от 50. Она поделилась, что большинству учеников делить труднее, чем умножать. В то же время в комментариях некоторые украинцы говорили, что даже несмотря на обучение в школах с математическим уклоном, такой способ им незнаком.

"Я училась в физмат-школе, в физмат-классе, и далеко не тупая. Но нас такому не учили! Я до сих пор то делю на части, то считаю по 10, то еще как-то по-хитрому".

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Напомним, умножать числа в уме можно проще, если один множитель увеличивать, доводя до удобного для этой операции числа, а другой пропорционально уменьшать. Такой метод продемонстрировала украинская репетитор по математике. Метод она объяснила на примерах с умножением двузначных чисел – довольно сложная задача, если выполнять ее только в уме.

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Секрет в том, что произведение двух чисел не меняется, если один множитель умножить, например, на 2, а второй при этом разделить так же на 2. Операцию можно повторять несколько раз, пока числа не станут удобнее для вычисления.

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