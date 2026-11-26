В украинских соцсетях активно обсуждают новую петицию, зарегистрированную на сайте Кабмина. Ее автор Оксана Бульба предлагает внести очередные изменения в правописание и начать писать слова "украинец" и "украинка" с заглавной буквы.

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Свое предложение женщина аргументирует тем, что такой шаг станет "утверждением национального достоинства и идентичности". Однако она не учла один нюанс – написание с заглавной буквы превращает это слово в фамилию. На это указал ее непосредственный носитель – писатель, профессиональный филолог и военнослужащий Остап Украинец.

"Я не могу понять, облегчит или усложнит такая инициатива взаимопонимание по поводу моей фамилии. С популяризацией украинского языка уже и иностранцы начали переспрашивать", – написал Украинец на своей странице в Facebook. А комментаторы поста в шутку предложили учредить отдельное ведомство, которое будет выдавать справку, кто имеет право писать свою национальность с большой буквы, а кто этого недостоин. А также подали идею ввести для написания слов "украинец" и "украинка" сверхкрупные буквы.

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Еще одним аргументом в пользу своего предложения Оксана Бульба указывает на то, что в некоторых других языках названия национальностей пишутся с большой буквы. Например, в английском, польском, чешском, словацком, французском и немецком.

Тем временем в украинском языке существует более-менее четкое правило: имена собственные мы пишем с большой буквы, а нарицательные – с маленькой. Именно поэтому Леся Українка будет с большой, потому что это псевдоним, имя собственное, а "молода українка" – с маленькой, потому что это этноним, нарицательное название. По этому же принципу: Остап Українець – имя собственное, а "сповнений національної гідності українець" – нарицательное.

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Именно поэтому бондарь – это мастер по изготовлению бочек, а Бондар – фамилия, сало – пищевой продукт, а Сало – фамилия, свято – веселый, торжественный день, а Свято – фамилия, чех – национальность, а Чех – фамилия. Этот же принцип касается и некоторых прилагательных: белый – это название цвета, а Белый – фамилия, галицкий – что-то относящееся к региону Галичина, а Галицкий – фамилия, лесной – тот, что находится в лесу, а Лесной – фамилия. Нарушение этой логики может внести лишнюю путаницу и сделать украинский язык сложнее для изучения.

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