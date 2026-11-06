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"Тревога, коридор, света нет, а уроки нужно делать": сеть поразило фото, показывающее реалии жизни украинских детей

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
84
"Тревога, коридор, света нет, а уроки нужно делать": сеть поразило фото, показывающее реалии жизни украинских детей
Иллюстративное изображение. Сеть поразило фото, показывающее, как учатся дети во время тревог. Источник: Freepik

Сеть поразили условия, в которых вынуждены учиться украинские школьники. Одна из мам, Елена Татарчук, показала фото сына, который во время воздушной тревоги, находясь в коридоре с фонариками, делает домашнее задание.

В посте в Threads женщина написала, что, возможно, уровень образования у детей ковида и войны будет не самым высоким, однако они точно адаптируются к обстоятельствам и будут работать в любых неблагоприятных условиях. Она также отметила, что в подобной ситуации можно не выполнять задание, но она не на один день, поэтому приходится искать выход.

''Тревога, коридор, света нет, а уроки нужно делать'': сеть поразило фото, показывающее реалии жизни украинских детей

Сеть поразили условия, в которых учатся украинские школьники. Источник: Скриншот

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"Я не знаю, какой уровень образования будет у этих детей. Но уровень адаптивности и способности работать в любых неблагоприятных условиях точно будет очень высоким. Тревога, коридор, света нет, а уроки нужно делать. Можно, конечно, сесть и ничего не делать, потому что вокруг неподходящие условия. Но как быть дальше, это же не на 1 день такой режим", – написала Татарчук.

В комментариях пользователи сети отмечали, что у этого поколения детей будут проблемы со зрением, ведь большинство детей учится с фонариками. Кроме того, не исключено, что у них будет расшатанная психика.

''Тревога, коридор, света нет, а уроки нужно делать'': сеть поразило фото, показывающее реалии жизни украинских детей

Украинские школьники делают домашнее задание без света. Источник: Скриншот

''Тревога, коридор, света нет, а уроки нужно делать'': сеть поразило фото, показывающее реалии жизни украинских детей

Как учатся украинские школьники без света. Источник: Скриншот

"Дети карантина и войны. Боюсь представить, какие у них будут знания в будущем. Хотя у меня тоже сын. И вроде стараешься помогать, но все же. Реалии, к сожалению, такие".

"Я в 9 классе, и сколько себя помню в школе, всегда то ковид, то война, то взрывы, то нет света. Выпускного после 4 класса не было, наверное, и после 9 не будет".

''Тревога, коридор, света нет, а уроки нужно делать'': сеть поразило фото, показывающее реалии жизни украинских детей

Украинские школьники учат уроки при фонариках. Источник: Скриншот

В то же время некоторые в комментариях поделились историями об учебе. Например, учительница из Харькова рассказала, что во время онлайн-уроков начался обстрел и она сказала детям оставить урок и идти в безопасные места, однако ни один из третьеклассников не отключился от урока.

"Я работаю онлайн в государственной школе Харькова. Перед каникулами проводила урок к Хэллоуину. В это время начался обстрел в районе, где проживает большинство детей из класса. Они все побежали в безопасные места у себя дома. Я просила всех, кому угрожала опасность, выйти с урока и бежать в укрытие. Знаете, сколько учеников отключилось? Правильно – ни одного. 3 класс".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто несет ответственность за жизнь и здоровье школьников, если во время воздушной тревоги они не в укрытии.

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