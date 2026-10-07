''Это боль всех учителей''. Сеть задело видео типичного урока в школах Украины в 2026 году

Непрекращающиеся воздушные тревоги не дают педагогам проводить полноценные уроки и заставляют их постоянно курсировать между классом и укрытием. Чтобы не унывать из-за этого, учительница из Кропивницкого Ольга Новак-Негода записала юмористический ролик, который подписала цитатой из Леси Украинки: "Чтобы не плакать, я смеялась".

Видео дня

Свое видео педагог опубликовала на личной странице в TikTok. На кадрах женщина иронично показывает, как за один учебный день учителям приходится по пять-шесть раз прерывать объяснение материала и вести детей в укрытие. Времени на учебу при этом не остается вообще. В ролик попала даже путаница между сообщениями об отбое и оповещениями об обеде в столовой, что прекрасно иллюстрирует нынешний хаос в школьных коридорах.

Видео вызвало мощный резонанс среди коллег и родителей. Все сошлись во мнении, что такой режим из-за российского воздушного террора является ежедневным изнурительным испытанием. "Боль всех учителей, особенно Киевской области", – пожаловалась одна учительница. Впрочем, ее поправили, что такая ситуация сейчас и в прифронтовых областях, и не только. Другая авторница комментария добавила: "Бедные учителя: эта постоянная суета и колоссальная ответственность за каждого ребенка... К сожалению, это наши реалии".

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Педагоги в комментариях тоже делятся собственным отчаянием из-за сорванного учебного процесса. "Я сегодня провела 1,5 урока из запланированных 6. В конце дня хотелось плакать от бессилия и усталости", – призналась одна из них. Из-за такого ритма многие родители вообще выступают против очного обучения: "Я против того, чтобы дети ходили в школу. Жаль детей, да и учителей тоже".

Главные истории дня

В то же время в комментариях отмечают, что из-за продолжающихся тревог актуальность дистанционного обучения только возрастает. А в некоторых учебных заведениях нашли свой выход из ситуации. "У нас все уроки сразу проходят в укрытиях, поэтому никто никуда постоянно не бегает", – говорится в одном из комментариев.

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Эмоциональный ролик учительницы из Кропивницкого в очередной раз привлек внимание к тому, в каких чрезвычайно сложных условиях вынуждена работать украинская система образования. Тем не менее, учителя не сдаются и стараются давать детям знания, несмотря на очень сложные обстоятельства.

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