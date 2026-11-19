В Украине и дальше будет уменьшаться количество учреждений высшего образования. Однако объединение университетов будет происходить не механически, а по определенным причинам. Сейчас Министерство образования и науки совместно с профильным парламентским комитетом разрабатывает критерии, по которым будут приниматься соответствующие решения.

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Об этом в интервью "Суспільному" рассказал министр образования Андрей Бутенко. Он отметил, что нынешняя система высшего образования строилась много лет назад и под другие задачи. Сегодня же появляются иные критерии – от количества научных исследований до соотношения студентов и преподавателей, однако это не должно превращаться в самовольное желание чиновников объединять вузы.

"Мы сейчас работаем с командой Комитета по вопросам образования Верховной Рады над разработкой критериев объединения университетов. Это не должно быть просто произвольным желанием министра или какого-то другого чиновника, мол, вот я хочу присоединить университет А к университету Б. Критериев может быть множество: например, количество научных исследований, количество заработанных на науке денег – в конце концов, соотношение обучающихся и преподавателей. Должно быть ранжирование по разным показателям и понимание динамики, потому что университет переживает и падения, и подъемы", – сказал Бутенко.

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"У нас есть планы по сокращению количества университетов. Но если мы хотим по мановению волшебной палочки вдвое сократить количество университетов за год – такого не произойдет", – добавил он.

Один из вариантов, который предлагает глава МОН, – создание университетских консорциумов. Такой подход позволит вузам совместно реализовывать образовательные программы и научные исследования, сохраняя при этом статус отдельных юридических лиц. Для реализации таких программ учреждения смогут объединять преподавательские ресурсы, оборудование и совместно подавать заявки на грантовое финансирование. По словам Бутенко, это распространенное явление в мире.

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"Идея, с которой я пришел, – создать совместную рабочую группу по формированию университетских консорциумов. Это когда университеты сохраняют свои юридические лица, но могут объединять свой интеллектуальный или материальный потенциал для реализации совместных образовательных программ или научных исследований. Университетский консорциум – распространенное явление в мире. Наши университеты и сами иногда входят в определенные научные консорциумы с европейцами для реализации того или иного проекта", – добавил глава МОН.

По его словам, в этом процессе важна коммуникация, ведь значительное количество преподавателей боится остаться без работы, поэтому МОН планирует давать разъяснения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине начался "зимний набор" для поступления в вузы.