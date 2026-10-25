"Это не просто волк и заяц": что скрывает любимый мультик детей 90-х "Ну, погоди!"

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Это противоречит интересам США": стало известно, что помимо Украины обсуждали представители Трампа и Путина"Это противоречит интересам США": стало известно, что помимо Украины обсуждали представители Трампа и ПутинаПотери РФ в УкраинеСилы обороны уничтожили еще 1850 оккупантов и сожгли почти полсотни артсистем армии РФ: данные ГенштабаКремль придумал семь способов сломить Украину. Как сломить планы врага? Интервью с генералом РоманенкоКремль придумал семь способов сломить Украину. Как сломить планы врага? Интервью с генералом РоманенкоОтражение воздушной атаки РФОккупанты ударили по Украине более чем 150 дронами, силы ПВО сбили большинство из них: последствия атаки в областяхFord EscapeУкраинцы массово покупают старые "американские" авто: какая цена самой популярной моделиВ мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не многоУкраинцы не должны жаловаться на цены: в мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не много"Произошло много плохого, как в ужасном сериале". Полина Василина – об ограблении и преследовании, любовном треугольнике и своем настоящем имени"Произошло много плохого, как в ужасном сериале". Полина Василина – об ограблении и преследовании, любовном треугольнике и своем настоящем имениБолее двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб 24-летний воин с Волыни. ФотоБолее двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб 24-летний воин с Волыни. ФотоТрамп сказал, будет ли иметь дело с Украиной после войны и приедут ли они с Меланией в КиевТрамп сказал, будет ли иметь дело с Украиной после войны и приедут ли они с Меланией в КиевПолнолуние Охотника в Тельце 26 октября 2026 года может изменить всю вашу жизнь: держите эмоции и себя в рукахПолнолуние Охотника в Тельце 26 октября 2026 года может изменить всю вашу жизнь: держите эмоции и себя в руках

"Это не просто волк и заяц": что скрывает любимый мультик детей 90-х "Ну, погоди!"

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
273
"Это не просто волк и заяц": что скрывает любимый мультик детей 90-х "Ну, погоди!"
Писатель объяснил, что стоит за образами Зайца и Волка в мультфильме "Ну, погоди!" Источник: Скриншот

Советский мультсериал "Ну, погоди!" не только развлекал детей, но и ненавязчиво транслировал образы "правильного" и "неправильного" поведения, воспитывая послушных граждан СССР. Такую интерпретацию мультфильма предложил писатель и общественный деятель Андрей Мероник.

В TikTok он опубликовал видео, в котором разобрал образы главных героев и детали советского быта, показанные в мультсериале. По его мнению, за историей о Волке, который постоянно преследует Зайца, скрыты гораздо более глубокие идеологические смыслы.

"Это не просто Волк и Заяц – это два типажа советского человека", – указал Мероник. По его словам, Волк олицетворяет человека, который не вписывается в советские общественные нормы. Он курит, носит брюки-клеш, ходит с гитарой и ведет себя как типичный неформал. В СССР такие черты могли ассоциироваться с западным влиянием и отклонением от общепринятого образа жизни. И именно этот персонаж в мультфильме предстает отрицательным героем.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,1 т.
Пять черт, которые были у детей 60-х и 70-х годов, а современным школьникам даже не снились
1,1 т.
Пять черт, которые были у детей 60-х и 70-х годов, а современным школьникам даже не снились
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
816
Как называют детеныша енота? Ответ может вас удивить
816
Как называют детеныша енота? Ответ может вас удивить
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
702
"Какая разница, где пить Нурофен"? Украинка рассказала, что ее шокировало в детсадах Испании
702
"Какая разница, где пить Нурофен"? Украинка рассказала, что ее шокировало в детсадах Испании

Автор видео также обращает внимание на то, что Волк нигде не работает. В Советском Союзе за так называемое тунеядство людей могли преследовать по закону и даже лишать свободы. Поэтому образ Волка, по мнению Мероника, можно рассматривать как воплощение человека, который не желает жить по установленным правилам.

"Заяц – наоборот: здоровый образ жизни, кружки и самодеятельность, его даже показывают по телевизору. Настоящий пример для подражания, не иначе", – объяснил писатель.

Главный конфликт в сериале, по мнению Мероника, строится вокруг того, что Волк завидует Зайцу и пытается его поймать, но каждый раз терпит неудачу. Писатель трактует это как своеобразное нравоучение: тот, кто выходит за рамки дозволенного, не побеждает, тогда как тихий и послушный персонаж остается в выигрыше. Такой сюжет, по его версии, мог закреплять мысль о том, что лучше не выделяться среди других и не нарушать установленных правил.

Отдельно автор обращает внимание на фон мультфильма: Олимпиаду 1980 года, аттракционы, круизный лайнер и другие атрибуты красивой и беззаботной жизни, какой ее видели в Советском Союзе. Заяц порой предстает почти эстрадной звездой, а окружающий мир кажется праздничным и благополучным. При этом зритель не видит пустых полок, очередей и других бытовых проблем, с которыми сталкивались советские граждане.

По мнению Мероника, мультфильм показывал не столько реальную жизнь в СССР, сколько привлекательную картинку желанного будущего. Именно такие образы могли формировать ностальгию по якобы беззаботному советскому прошлому, которой Россия продолжает пользоваться и сегодня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие мультфильмы украинские родители считают нежелательными для своих детей

Похожие темы
мультфильмыдетиСССР
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!