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"Это опасный прецедент": министру образования объяснили, в чем проблема с увольнением преподавателя в Измаиле

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
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"Это опасный прецедент": министру образования объяснили, в чем проблема с увольнением преподавателя в Измаиле
Преподаватель избил первокурсника в Одесской области и вытолкнул его из класса. Источник: Скриншот видео

Увольнение преподавателя Дунайского центра профессионального образования в Измаиле (Одесская область), избившего первокурсника, стало законным шагом со стороны руководства учреждения. Однако публичная реакция министра образования и науки Андрея Бутенко не продемонстрировала системного подхода к решению подобных ситуаций.

Об этом отметил украинский учитель истории Александр Козлов в посте в Facebook. По его словам, односторонняя реакция главы МОН устраняет последствие, но полностью игнорирует причину конфликта, ведь если чиновник заявляет, что защищать нужно и учеников, и преподавателей, то это должны быть не просто красивые лозунги в соцсетях.

''Это опасный прецедент'': министру образования объяснили, в чем проблема с увольнением преподавателя в Измаиле

Учитель истории указал на ошибку МОН в скандале с преподавателем в Одесской области. Источник: Скриншот

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"Наказание преподавателя устраняет следствие, но полностью игнорирует причину. Почему возник этот конфликт? Имела ли место провокация, систематический буллинг или хамство со стороны студента? Закрывать глаза на поведение учащегося – значит создавать опасный прецедент. Безнаказанность стимулирует новые провокации, а педагог в этой системе остается абсолютно беззащитным: без рычагов влияния, без правового щита и с минимальной зарплатой", – написал Козлов.

Он отмечает, что "государственная мудрость" должна предусматривать осуждение насилия и всестороннее расследование действий обеих сторон конфликта. Несмотря на то, что наказание преподавателя оправдано, студент в этой ситуации также не является "безогрешной жертвой".

Педагог подчеркивает, что правила и ответственность должны быть одинаковыми для всех. Если строить безопасное образовательное пространство, то правовая оценка и дисциплинарные последствия должны касаться каждого участника конфликта – без исключений.

Напомним, в Измаиле преподаватель избил студента-первокурсника на уроке и вытолкнул его из класса. Видео инцидента распространилось в соцсетях. После инцидента преподавателя уволили. Инцидент произошел во время урока информатики в группе первого курса, которые обучаются по специальности "Электрогазосварщик". Один из студентов оскорбил преподавателя нецензурным выражением, в результате чего тот не выдержал и применил физическую силу.

На ситуацию отреагировал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко. Он подчеркнул, что правовую оценку его действиям должны дать правоохранительные органы. Он лично обсудил ситуацию с руководителем учебного заведения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцев возмутила учительница, заставившая учеников мыть парты "Доместосом".

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