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"Это подстава!" Учитель географии загадал школьникам ребус с неожиданным ответом: сеть смеется

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 903
"Это подстава!" Учитель географии загадал школьникам ребус с неожиданным ответом: сеть смеется
Учитель уже знает ответ на этот ребус, а дети ещё не догадываются, что это "у вас тест". Источник: Threads / @andriiutkin

Вместо привычного начала урока – хитрая головоломка с неприятным сюрпризом. Украинский учитель решил проверить внимательность учеников с помощью ребуса, но его разгадка вызвала шквал эмоций как в классе, так и в интернете.

О том, как он разыграл школьников, учитель географии Андрей Уткин рассказал своим подписчикам в Threads. По его словам, дети сначала обрадовались, что урок начнется с игры, но ответ оказался для них не таким уж веселым. Ведь, по словам педагога, разгадка ребуса содержала скрытое послание: "У вас тест".

''Это подстава!'' Учитель географии загадал школьникам ребус с неожиданным ответом: сеть смеется

Вчитель географії почав урок з ребуса, розгадка якого виявилась дуже підступною. Источник: Threads / @andriiutkin

Опубликованное фото интерактивной доски с ребусом и улыбающимся учителем собрало немало забавных ответов. Взрослые пользователи сети признались, что разгадывали задание значительно дольше, чем ученики 8-го класса, а некоторые даже посочувствовали школьникам из-за такой "подставы".

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''Это подстава!'' Учитель географии загадал школьникам ребус с неожиданным ответом: сеть смеется

Загадку від вчителя коментатори назвали підставою. Источник: Скриншот

Некоторые комментаторы интересовались, получили ли самые быстрые ученики какие-то бонусы или "плюшки" за скорость. На что учитель честно ответил, что периодически так и поступает, но точно не в этот раз. Правда, он признался, что в тесте уже таких розыгрышей не было – проверка знаний проводилась честно и по правилам.

''Это подстава!'' Учитель географии загадал школьникам ребус с неожиданным ответом: сеть смеется

Тим, хто розгадав ребус правильно, нічого не дісталось - тест писали всі. Источник: Скриншот

''Это подстава!'' Учитель географии загадал школьникам ребус с неожиданным ответом: сеть смеется

Сам тест, за словами педагога, був уже "більш класичним", без сюрпризів. Источник: Скриншот

Впрочем, ребус вызвал горячие споры и среди взрослых. Многие читатели никак не могли понять, как именно из изображения собаки получился состав "тес" или "ст", и предлагали свои забавные варианты прочтения – от "Увазистуценят" до "Увазистест". Люди жаловались, что пытались подогнать к изображению слова "пес", "собака" или "цуцик", из-за чего вместо фразы о тесте у многих получалось загадочное "у вас пест".

''Это подстава!'' Учитель географии загадал школьникам ребус с неожиданным ответом: сеть смеется

Вчителю вказали на не дуже добре сформульовану загадку. Источник: Скриншот

''Это подстава!'' Учитель географии загадал школьникам ребус с неожиданным ответом: сеть смеется

Не одна людина в коментарях зізналась, що прочитала зашифровану фразу неправильно. Источник: Скриншот

Андрею Уткину пришлось лично ответить в комментариях и объяснить логику шифрования: "УВАзалиСТпЕСТ". Автор подробно рассказал, как разделил запятыми запечатанное письмо и слово "собака", удалив лишние буквы из обоих слов. Несмотря на технические споры о расположении знаков препинания, пользователи оценили оригинальный подход педагога к обучению и его дружеские отношения с учениками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как репетитор по математике заставил ИИ ошибиться в простой задаче.

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