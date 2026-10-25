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"Это тест на внимательность". Учительница поставила ученикам двойки за "Энеиду" и спровоцировала дискуссию в сети

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
276
"Это тест на внимательность". Учительница поставила ученикам двойки за "Энеиду" и спровоцировала дискуссию в сети
Школьники прочитали к уроку зарубежной литературы не ту "Энеиду". Источник: Pexels

Ученики восьмого класса одной из школ в Черновцах получили двойки после того, как на уроке зарубежной литературы рассказали, что прочитали "Энеиду" Ивана Котляревского, а не Вергилия. Невнимательность к заданию у них обнаружила учительница литературы Алина Мец.

Видео о том, как она выставляет оценки невнимательным школьникам, Мец опубликовала на своей странице в Instagram. Ролик вызвал дискуссию о том, справедливо ли оценивать учеников за такую ошибку.

В ролике учительница спрашивает восьмиклассников, какое домашнее задание они получили. Дети отвечают, что должны были прочитать и пересказать "Энеиду". Когда Алина Мец просит поднять руки тех, кто прочитал произведение "Энеида" Ивана Котляревского, это делают шестеро учеников. Затем она спрашивает, где родился Иван Котляревский. Услышав ответ "В Украине", уточняет название предмета, на что дети отвечают: "Зарубежная литература".

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"И вы серьезно для урока зарубежной литературы прочитали "Энеиду" Котляревского?" – спрашивает учительница. На видео также появляется титр: "Почему ученики получили двойки за то, что прочитали". В курсе, который преподает Мец, школьники изучают "Энеиду" древнеримского поэта Вергилия, а переиначенная Котляревским версия входит в курс украинской литературы.

''Это тест на внимательность''. Учительница поставила ученикам двойки за ''Энеиду'' и спровоцировала дискуссию в сети

В комментариях нашлись защитники такого подхода. Источник: Скриншот

В комментариях пользователи разделились в оценках ситуации. Одни поддержали учительницу и увидели в ее вопросах проверку внимательности и критического мышления: мол, ученики должны были обратить внимание не только на название произведения, но и на предмет, по которому получили задание. Прозвучало замечание, что даже взрослые комментаторы не поняли замысла видео и начали спорить о переводе или неуместности объединения украинской и зарубежной литературы.

''Это тест на внимательность''. Учительница поставила ученикам двойки за ''Энеиду'' и спровоцировала дискуссию в сети

Алину Мец раскритиковали за то, что она плохо объяснила детям задание. Источник: Скриншот

Другие, наоборот, высказали мнение, что ответственность за недоразумение лежит и на учительнице. По их мнению, именно задачей педагога было четко объяснить, произведение какого именно автора следует прочитать, а не сразу ставить двойки. Один из комментаторов вспомнил правило своего преподавателя, который говорил, что глуп не тот, кто не понял, а тот, кто не смог объяснить.

''Это тест на внимательность''. Учительница поставила ученикам двойки за ''Энеиду'' и спровоцировала дискуссию в сети

Мец раскритиковали за то, что она не прощает детям ошибок. Источник: Скриншот

''Это тест на внимательность''. Учительница поставила ученикам двойки за ''Энеиду'' и спровоцировала дискуссию в сети

В комментариях напомнили: правильное объяснение материала – ответственность учителя. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Алину Мец раскритиковали за ее способ мотивировать школьников читать биографии писателей – его назвали обманом и манипуляцией.

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