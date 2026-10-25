''Это тест на внимательность''. Учительница поставила ученикам двойки за ''Энеиду'' и спровоцировала дискуссию в сети

Ученики восьмого класса одной из школ в Черновцах получили двойки после того, как на уроке зарубежной литературы рассказали, что прочитали "Энеиду" Ивана Котляревского, а не Вергилия. Невнимательность к заданию у них обнаружила учительница литературы Алина Мец.

Видео дня

Видео о том, как она выставляет оценки невнимательным школьникам, Мец опубликовала на своей странице в Instagram. Ролик вызвал дискуссию о том, справедливо ли оценивать учеников за такую ошибку.

В ролике учительница спрашивает восьмиклассников, какое домашнее задание они получили. Дети отвечают, что должны были прочитать и пересказать "Энеиду". Когда Алина Мец просит поднять руки тех, кто прочитал произведение "Энеида" Ивана Котляревского, это делают шестеро учеников. Затем она спрашивает, где родился Иван Котляревский. Услышав ответ "В Украине", уточняет название предмета, на что дети отвечают: "Зарубежная литература".

"И вы серьезно для урока зарубежной литературы прочитали "Энеиду" Котляревского?" – спрашивает учительница. На видео также появляется титр: "Почему ученики получили двойки за то, что прочитали". В курсе, который преподает Мец, школьники изучают "Энеиду" древнеримского поэта Вергилия, а переиначенная Котляревским версия входит в курс украинской литературы.

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В комментариях пользователи разделились в оценках ситуации. Одни поддержали учительницу и увидели в ее вопросах проверку внимательности и критического мышления: мол, ученики должны были обратить внимание не только на название произведения, но и на предмет, по которому получили задание. Прозвучало замечание, что даже взрослые комментаторы не поняли замысла видео и начали спорить о переводе или неуместности объединения украинской и зарубежной литературы.

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Другие, наоборот, высказали мнение, что ответственность за недоразумение лежит и на учительнице. По их мнению, именно задачей педагога было четко объяснить, произведение какого именно автора следует прочитать, а не сразу ставить двойки. Один из комментаторов вспомнил правило своего преподавателя, который говорил, что глуп не тот, кто не понял, а тот, кто не смог объяснить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Алину Мец раскритиковали за ее способ мотивировать школьников читать биографии писателей – его назвали обманом и манипуляцией.