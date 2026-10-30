Эта задача с двумя дробями заставит вас попотеть: справятся не все взрослые

Обычно в школе мы довольно легко справляемся с математическими задачами на дроби, но стоит взрослому столкнуться с такой головоломкой – все знания будто вылетают из головы. Например, далеко не каждый справится с двумя дробями. Смотрите изображение ниже.

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Задачу, которую обычно довольно легко решает ученик средних классов, опубликовало издание Edziecko, и она заставила многих задуматься. Оказалось, что найти правильный ответ не всем так легко, как могло показаться. Все, что вам нужно, – найти значение Х. Для этого придется решить пример X/2 = 8/X.

Математику недаром называют царицей наук, но для многих она остается непростой. Даже на первый взгляд несложные задания из школьной программы могут вызвать трудности. Впрочем, у этой задачи есть два варианта решения.

Вариант первый

Этот способ несколько длиннее. Он предполагает последовательное преобразование выражения:

Записываем исходное уравнение: X/2 = 8/X

Нужно найти такое значение X, при котором левая и правая части уравнения будут равны. Важно: X не может равняться нулю, поскольку на ноль делить нельзя.

Избавляемся от дробей. Умножим обе части уравнения на X. Тогда X в знаменателе правой дроби сократится, а в левой части X умножится на X.

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Получим вот такое выражение X²/2 = 8

Избавляемся от знаменателя 2. Для этого умножим обе части уравнения на 2. В левой части двойки сократятся, а в правой 8 умножится на 2.

Получаем X² = 16

Переносим все члены в одну часть уравнения. Вычтем 16 из обеих частей. Так получим уравнение, правая часть которого равна нулю:

X² − 16 = 0

Разложим разность квадратов на множители. Число 16 – это квадрат числа 4, поэтому выражение можно записать как разность квадратов (X + 4)(X − 4) = 0. Это следует из формулы: a² − b² = (a + b)(a − b).

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Находим значения X: (X + 4)(X − 4) = 0

Произведение равно нулю, если хотя бы один из множителей равен нулю. Значит, X + 4 = 0, а следовательно, X = −4. Или же X − 4 = 0, то есть X = 4

Ответ: X = −4 или X = 4.

Оба значения подходят для исходного уравнения. Например, если X = −4, то левая часть равна −4/2 = −2, а правая – 8/(−4) = −2. Равенство выполняется. При X = 4 обе части равны 2.

Вариант второй

Второй способ короче. Можно перемножить числа крест-накрест. Так можно поступить, когда две дроби равны друг другу. То есть числитель первой дроби умножаем на знаменатель второй, а знаменатель первой – на числитель второй.

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Получаем: X * X = 2 * 8

Выполняем умножение. И получаем найденное ранее X² = 16.

Осталось найти числа, квадрат которых равен 16. Таких чисел два:

4 * 4 = 16

(−4) * (−4) = 16

А значит, мы снова получаем ответ: X = 4 или X = −4.

Оба варианта правильные, ведь при умножении любого числа на себя результат будет положительным, если это число не равно нулю. Поэтому нельзя забывать об отрицательном корне.

Итак, уравнение имеет два правильных решения. В этом уравнении X может равняться как 4, так и −4.

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