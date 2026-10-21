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"Тут плакать надо, а не смеяться!" Украинка показала тетрадь сына – ученика 4 класса, но нарвалась на критику

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
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"Тут плакать надо, а не смеяться!" Украинка показала тетрадь сына – ученика 4 класса, но нарвалась на критику
"Тут плакать надо, а не смеяться!" Украинка показала тетрадь сына – ученика 4 класса, но нарвалась на критику. Источник: Скриншоты из видео/ Коллаж OBOZ.UA

Мама украинского четвероклассника Юлия показала тетрадь своего сына по математике. Мальчик выполнял упражнения и записывал цифры или буквы, не попадая в клетки.

Пост женщины в TikTok собрал миллион просмотров. Несмотря на то, что мама школьника с иронией отреагировала на почерк сына, украинцы ее раскритиковали. В частности, многие указывали на то, что у ребенка могут быть проблемы с развитием, ведь в четвертом классе школьники уже должны понимать, как нужно писать.

''Тут плакать надо, а не смеяться!'' Украинка показала тетрадь сына – ученика 4 класса, но нарвалась на критику

Сеть удивил почерк школьника. Источник: Скриншоты из видео

''Тут плакать надо, а не смеяться!'' Украинка показала тетрадь сына – ученика 4 класса, но нарвалась на критику

Сеть возмутила мама школьника. Источник: Скриншоты из видео

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В то же время другие отмечали, что в такой ситуации нужно не смеяться, а плакать. Кто-то советовал женщине обратиться к врачу или самостоятельно заниматься с ребенком, чтобы у него был красивый почерк. Другие же подчеркивали выдержку учительницы, которая писала мальчику замечания.

''Тут плакать надо, а не смеяться!'' Украинка показала тетрадь сына – ученика 4 класса, но нарвалась на критику

Украинцев удивила тетрадь школьника. Источник: Скриншоты из видео

"У меня ребенок так в первом классе писал, поэтому я все лето с ним занималась (и при этом работала по 12 часов). Ребенок так наловчился писать, что наша учительница с тетрадью обошла полшколы, показывая, как красиво он стал писать".

''Тут плакать надо, а не смеяться!'' Украинка показала тетрадь сына – ученика 4 класса, но нарвалась на критику

Сеть удивила тетрадь ученика 4 класса. Источник: Скриншоты из видео

"Смеха мало. Для ребенка 4 класса тетрадь ужасная, с ним нужно заниматься дома, чтобы исправить ситуацию, пока не поздно".

''Тут плакать надо, а не смеяться!'' Украинка показала тетрадь сына – ученика 4 класса, но нарвалась на критику

Почему у детей плохой почерк. Источник: Скриншоты из видео

"Тут плакать нужно, а не смеяться".

''Тут плакать надо, а не смеяться!'' Украинка показала тетрадь сына – ученика 4 класса, но нарвалась на критику

Что не так с почерком современных детей. Источник: Скриншоты из видео

"Мне бы мама руки поотбивала за такое. Сейчас мой сын в 8 классе, то я бы не смеялась, если бы было что-то подобное".

''Тут плакать надо, а не смеяться!'' Украинка показала тетрадь сына – ученика 4 класса, но нарвалась на критику

Зачем красиво писать в тетради. Источник: Скриншоты из видео

"Хороший повод, кстати, проверить ребенка, в первую очередь зрение, а также обратиться к неврологу. И это не шутка".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев поразила тетрадь ученицы по арабскому языку, которая напоминает произведение искусства.

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