''У меня стаж 42 года''. Украинская учительница раскритиковала коллег, которые не пользуются ИИ: можно вызывать палеонтологов

Учитель должен постоянно развиваться, осваивать новые технологии и не отвергать искусственный интеллект лишь из-за нежелания менять привычные методы работы. Такое мнение высказала учительница истории из Одессы, финалистка Global Teacher Prize Ukraine 2025 Наталья Власова.

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Соответствующий пост педагог опубликовала на своей странице в Facebook. В нем она рассказала о разговоре с коллегой, которая заявила, что за более чем 40 лет работы так и не заинтересовалась современными технологиями, в частности смартфонами и искусственным интеллектом. Более того, упомянутая педагог до сих пор считает лучшим образование времен СССР.

По словам Власовой, знакомая возмутилась после того, как услышала совет учить английский язык и постоянно совершенствовать профессиональные навыки. В ответ она акцентировала на своем 42-летнем педагогическом стаже и заявила, что не воспринимает цифровые технологии.

"И тут я чуть не умерла… Может, это и непопулярное среди учителей старшего поколения мнение, но имеет ли право учитель остаться "динозавром"? Может, и имеет... Но тогда не стоит удивляться, что ученики давно живут в другом образовательном измерении и воспринимают такого учителя как "отсталого и неинтересного", – написала педагог.

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Власова отметила, что большой стаж работы сам по себе не гарантирует профессионального развития и не может быть оправданием нежелания осваивать новое. Учительницу особенно настораживает не то, что кто-то не умеет пользоваться ИИ или не знает английского, а то, что человек этим гордится.

"Стаж – не индульгенция от саморазвития и не пожизненный сертификат профессиональной компетентности, да и уж точно – не аргумент против качественных изменений", – подчеркнула учительница.

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Она также усомнилась в том, насколько успешно учитель может готовить детей к будущему, если сам руководствуется образовательными представлениями прошлого века. По мнению Власовой, сложно учить учеников критическому мышлению, если педагог не готов пересматривать собственные методы. Так же бессмысленно призывать их учиться на протяжении всей жизни, если сам перестал развиваться после получения диплома.

В то же время Власова подчеркнула, что не считает искусственный интеллект заменой учителя. Однако, по ее убеждению, педагог, который не понимает принципов работы ИИ, уступает в возможностях коллегам, умеющим использовать его как инструмент.

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Изучение английского языка она также назвала не просто дополнительным преимуществом для резюме, а способом получить доступ к международным образовательным проектам, стажировкам, конференциям, грантам, профессиональным сообществам и опыту, который не всегда доступен в переводе.

Не менее важными Власова считает цифровые технологии. Они, по ее словам, помогают сделать урок интереснее, проверить гипотезу, создать интерактивные задания, наглядно объяснить сложные темы и уменьшить объем рутинной работы.

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При этом учительница не призывает коллег бездумно внедрять каждую новинку. "Не каждая технология полезна, не каждая инновация работает. Но учитель должен уметь не только внедрять новое, но и критически оценивать самого себя. А не отвергать все незнакомое со словами: "Нам и без этого было хорошо"", – отметила в своем посте учительница.

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Отдельно Власова высказалась о ностальгии по советскому образованию. Она напомнила, что сегодня украинская школа работает в независимом государстве, с другими ценностями, образовательными целями и вызовами. Поэтому, по ее мнению, не стоит идеализировать систему, которая готовила послушных исполнителей, воспроизводила официальную идеологию, а в учебниках нередко искажала или замалчивала украинскую историю. "Наша задача – не воссоздать школу, в которой учились мы, а создать школу, которая подготовит детей к миру, в котором им придется жить", – отметила педагог.

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Власова также добавила, что искренне уважает опытных учителей, среди которых немало настоящих профессионалов. Однако лучшие педагоги, по ее словам, не боятся молодых коллег, новых идей и технологий и продолжают учиться сами.

"42 года стажа – это 42 года опыта. Но вовсе не обязательно, что это 42 года развития… И для меня всегда важнее всего: учитель не обязан быть экспертом во всем, но он обязан не утратить способность учиться", – подытожила Власова.

В конце поста учительница пошутила, что если за 42 года работы педагог так и не "эволюционировал", то, возможно, вместо повышения квалификации ему уже пора вызывать палеонтологов.

Ранее OBOZ.UA публиковал мнение преподавательницы о том, кого именно ИИ может заменить в образовании уже сейчас – и это не учитель.