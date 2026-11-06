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"В школе говорили иначе": три ударения в украинском языке, которые удивляют даже филологов

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
108
"В школе говорили иначе": три ударения в украинском языке, которые удивляют даже филологов
Правильно ставить ударения в украинском языке – задача не из легких. Источник: Pexels

Иностранцы, изучающие украинский язык, называют ударения одной из самых сложных тем, ведь оно может падать на любой слог. Да что там иностранцы, в ударениях путаются даже профессиональные языковеды.

О трех таких сложных случаях рассказала репетитор по украинскому языку Оксана Качура. Она призналась, что не любит эти варианты ударения, хотя они и считаются словарной нормой.

"Третье место – "піцЕрія". Итальянцы могут быть немного шокированы этим, но да, "піцЕрія". Можно запомнить вот так: "піцерія "Феєрія"", – рассказала Качура. Интересный факт: в итальянском языке ударение чаще всего падает на предпоследний слог слова, поэтому итальянцы действительно называют ресторан, где готовят пиццу, пицерИя.

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Второе место в рейтинге странных ударений от репетитора – "замІжня". По словам филолога, она не нашла оснований для такого ударения. "И да, у некоторых ударений есть логика и правила. Например, "визвОльний", потому что "вОля". "ЖалюзІ", потому что это французское слово, а там ударение всегда падает на последний слог", – добавила Качура.

Самым нелюбимым ударением она назвала дАно. "Это моя боль, потому что в школе на физике мы всегда говорили данО. Поэтому перестроиться было довольно сложно", – призналась репетитор.

Кроме того, в своем ролике Оксана Качура рассказала, что говорить "топ-3" неправильно. А OBOZ.UA ранее объяснял, почему новый правописание не позволяет сочетать префикс топ- с числительными.

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