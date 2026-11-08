''В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский'': в сети разгорелась бурная дискуссия

В соцсети TikTok обсуждают видео автора Miss ILONA, которая высказала мнение, что из школьных предметов обязательными должны быть только английский язык и математика. Ее позиция вызвала споры среди пользователей: одни согласились с аргументами девушки, другие заметили, что такой подход обесценивает гуманитарные дисциплины и сужает представление об образовании.

Видео дня

Об этом говорится в видео на странице Miss ILONA в TikTok. Своим мнением пользователи поделились под публикацией.

В ролике блогер объяснила свою позицию практической пользой обеих дисциплин. Английский она назвала международным языком, без которого сложно представить современную жизнь, а математику – инструментом развития логического мышления.

"Это буквально международный язык. Куда ни посмотри, везде нужен английский", – отметила Miss ILONA.

Она также обратила внимание на то, что английский не слишком сложно изучать, особенно если сравнивать его с немецким, испанским или французским.

Отдельно автор остановилась на математике. Этот предмет помогает развивать мышление и учит логически рассуждать. Блогер даже призналась, что алгебра была одним из ее самых любимых школьных уроков.

"Математика чрезвычайно сильно развивает твое мышление, и ее действительно нужно учить. Также заставляет логически думать", – объяснила она.

В комментариях мнения разделились. Часть аудитории согласилась, что английский и математика важны для повседневной жизни, однако не все поддержали идею ограничить обязательную школьную программу двумя предметами.

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В частности, пользователь fully.lewy написал следующее…

"С математикой и английским полностью согласен, но украинский язык, литература и история нужнее, чем математика", – отметил автор.

Другие комментаторы подчеркнули важность знания родного языка и собственной истории.

"Прежде чем учить английский – выучите сначала украинский", – заметил пользователь с ником "ПУЗО".

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"Если, дитя, не будешь знать свою историю и язык, выучишь чужую", – написала пользовательница Рая Лисовик.

Не обошлось и без ироничных реакций. Один из пользователей пошутил, что знания сложных математических дисциплин до сих пор ему в жизни не пригодились.

"Высшая математика, детали машин, сопромат, теория авиационного винта, жду, когда пригодится. За язык на 100% согласен", – заявил автор.

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В то же время некоторые обратили внимание на то, что важность предмета не всегда означает возможность качественно освоить его в школе.

"Английский в школе? С таким уровнем преподавания в школе его ни фига не выучишь", – написал пользователь Zayats Kun.

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