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"В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский": в сети разгорелась бурная дискуссия

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
2,8 т.
"В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский": в сети разгорелась бурная дискуссия
Иллюстративное изображение. Источник: Pexels

В соцсети TikTok обсуждают видео автора Miss ILONA, которая высказала мнение, что из школьных предметов обязательными должны быть только английский язык и математика. Ее позиция вызвала споры среди пользователей: одни согласились с аргументами девушки, другие заметили, что такой подход обесценивает гуманитарные дисциплины и сужает представление об образовании.

Об этом говорится в видео на странице Miss ILONA в TikTok. Своим мнением пользователи поделились под публикацией.

В ролике блогер объяснила свою позицию практической пользой обеих дисциплин. Английский она назвала международным языком, без которого сложно представить современную жизнь, а математику – инструментом развития логического мышления.

"Это буквально международный язык. Куда ни посмотри, везде нужен английский", – отметила Miss ILONA.

Она также обратила внимание на то, что английский не слишком сложно изучать, особенно если сравнивать его с немецким, испанским или французским.

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Отдельно автор остановилась на математике. Этот предмет помогает развивать мышление и учит логически рассуждать. Блогер даже призналась, что алгебра была одним из ее самых любимых школьных уроков.

"Математика чрезвычайно сильно развивает твое мышление, и ее действительно нужно учить. Также заставляет логически думать", – объяснила она.

В комментариях мнения разделились. Часть аудитории согласилась, что английский и математика важны для повседневной жизни, однако не все поддержали идею ограничить обязательную школьную программу двумя предметами.

В частности, пользователь fully.lewy написал следующее…

"С математикой и английским полностью согласен, но украинский язык, литература и история нужнее, чем математика", – отметил автор.

''В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский'': в сети разгорелась бурная дискуссия

Комментарии. Источник: Скриншот из видео пользовательницы Miss ILONA.

Другие комментаторы подчеркнули важность знания родного языка и собственной истории.

"Прежде чем учить английский – выучите сначала украинский", – заметил пользователь с ником "ПУЗО".

"Если, дитя, не будешь знать свою историю и язык, выучишь чужую", – написала пользовательница Рая Лисовик.

''В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский'': в сети разгорелась бурная дискуссия

Комментарии. Источник: Скриншот из видео пользовательницы Miss ILONA.

Не обошлось и без ироничных реакций. Один из пользователей пошутил, что знания сложных математических дисциплин до сих пор ему в жизни не пригодились.

"Высшая математика, детали машин, сопромат, теория авиационного винта, жду, когда пригодится. За язык на 100% согласен", – заявил автор.

''В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский'': в сети разгорелась бурная дискуссия

Комментарии. Источник: Скриншот из видео пользовательницы Miss ILONA.

В то же время некоторые обратили внимание на то, что важность предмета не всегда означает возможность качественно освоить его в школе.

"Английский в школе? С таким уровнем преподавания в школе его ни фига не выучишь", – написал пользователь Zayats Kun.

''В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский'': в сети разгорелась бурная дискуссия

Комментарии. Источник: Скриншот из видео пользовательницы Miss ILONA.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинка Анастасия Драч обратилась к сети с вопросом, зачем в школе на физкультуре мы делали "Равняйсь – смирно" и "Шагом марш". Она предположила, что это было маленькой тренировкой перед армией.

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школаматематикаанглийский язык
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