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В скольких часовых поясах находится Украина? Ответ может вас удивить

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read3 мин
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В скольких часовых поясах находится Украина? Ответ может вас удивить
Сколько в Украине часовых поясов. Источник: Иллюстративное фото: сгенерировано ИИ

Украина географически расположена в пределах трех часовых поясов, но официально на территории одного государства можно устанавливать одинаковое время, если погрешность не является критической. Поэтому в нашей стране используется только один часовой пояс – так называемое киевское время (UTC+2).

Хотя 85% территории страны находится во втором часовом поясе, небольшие части Закарпатья и восточных областей попадают в первый и третий часовые пояса соответственно. Поэтому, фактически, в Закарпатье солнце садится гораздо позже, чем в Луганской области. О том, сколько часовых поясов в Украине можно встретить в национальном мультипредметном тесте, рассказывает одна из репетиторов по географии.

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Первый часовой пояс (UTC+1): небольшая часть Закарпатской области.

Второй часовой пояс (UTC+2): основная часть территории Украины, включая Киев, расположена в этом поясе, который также называется восточноевропейским временем.

Третий часовой пояс (UTC+3): восточные области, такие как Луганская, Донецкая и части Харьковской и Запорожской, географически находятся в третьем часовом поясе, но фактически используют киевское время (UTC+2).

Если постоянно оставаться на зимнем времени (UTC+2), то летом восход солнца будет очень ранним: около 4:00 – 4:30 утра. Закат солнца – около 20:00, а не 21:00.

Если остаться на летнем времени (UTC+3), то зимой восход солнца, например, в Харькове будет аж в 9:00–9:15, а закат – в 17:00–17:30.

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