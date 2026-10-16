В этом слове часто допускают ошибку: как правильно сказать ''оптовий ринок''

Ездить за покупками на такой рынок или в такой магазин – настоящее удовольствие, ведь можно сэкономить немало денег. Но правильно ли вы называете его на украинском языке?

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В разговорной речи часто можно услышать, как такую торговую точку называют "Оптовой", ставя ударение на первый слог. Но, как выяснил OBOZ.UA, этот вариант неправильный.

Ошибочное ударение возникло из-за ударения в существительном, от которого происходит данное прилагательное. В слове "опт" вариант может быть только один, ведь оно односложное.

Но прилагательные украинского языка, как правило, имеют ударение, смещенное на окончание или на суффикс. В данном случае ударение ставится именно на суффикс – оптОвий.

Проверить себя можно с помощью сленгового слова, которым называют рынок, где продукцию продают небольшими партиями или по сниженным ценам. И это слово – "оптОвка". В нем и в соответствующем прилагательном ударения совпадают.

А можно вообще воспользоваться синонимом и сказать "гуртовий". Оба варианта являются нормативными в украинском языке и могут означать продажу в большом количестве, не в розницу. Оно, кстати, ударяется наиболее типичным для украинских прилагательных способом – на окончание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ставить ударение в слове "спина".