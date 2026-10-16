В этом слове часто допускают ошибку: как правильно сказать ''оптовий ринок''

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Украине с почестями похоронили российского оккупанта: как это стало возможным. ФотоВ Украине с почестями похоронили российского оккупанта: как это стало возможным. ФотоВ окрестностях Москвы прогремели мощные взрывы: приостановлена работа сразу четырех аэропортов столицы РФ. Фото и видеоВ окрестностях Москвы прогремели мощные взрывы: приостановлена работа сразу четырех аэропортов столицы РФ. Фото и видеоОдним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме "Борисоглебск"Одним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме "Борисоглебск"Силы обороны уничтожили мобильную РЛС "Ирбис" армии РФ вместе с ремонтной группой. ВидеоСилы обороны уничтожили мобильную РЛС "Ирбис" армии РФ вместе с ремонтной группой. Видео"Почему я годы отдал армии, а кто-то жил счастливую жизнь?" Владимир Ращук – о прозрении на фронте, отце в оккупации и друге, которого убила ракета"Почему я годы отдал армии, а кто-то жил счастливую жизнь?" Владимир Ращук – о прозрении на фронте, отце в оккупации и друге, которого убила ракетаВнука убийцы Евгения Коновальца задержали в России по подозрению в мошенничестве: подробности делаВнука убийцы Евгения Коновальца задержали в России по подозрению в мошенничестве: подробности дела"Самый профессиональный интервьюер Украины" назвала двух звезд-легенд, которые не хотят давать интервью"Самый профессиональный интервьюер Украины" назвала двух звезд-легенд, которые не хотят давать интервьюУкраина передала образцы семян в "Хранилище Судного дня" на Шпицбергене. ФотоУкраина передала образцы семян в "Хранилище Судного дня" на Шпицбергене. ФотоИллюстрация. ГороскопБудьте сегодня начеку, в этот день будет много лжи: Рыбы, вам пора в отпуск, а Весов ждут финансовые победы – гороскоп на 16 октябряРодители часто так поступают перед школой: 7 ошибок, которых лучше избегатьРодители часто так поступают перед школой: 7 ошибок, которых лучше избегать

В этом слове часто допускают ошибку: как правильно сказать "оптовий ринок"

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
icon 186
В этом слове часто допускают ошибку: как правильно сказать "оптовий ринок"
Покупаете большими партиями? Ставьте ударение в слове "оптовий" правильно. Источник: Pexels

Ездить за покупками на такой рынок или в такой магазин – настоящее удовольствие, ведь можно сэкономить немало денег. Но правильно ли вы называете его на украинском языке?

В разговорной речи часто можно услышать, как такую торговую точку называют "Оптовой", ставя ударение на первый слог. Но, как выяснил OBOZ.UA, этот вариант неправильный.

Ошибочное ударение возникло из-за ударения в существительном, от которого происходит данное прилагательное. В слове "опт" вариант может быть только один, ведь оно односложное.

В этом слове часто допускают ошибку: как правильно сказать ''оптовий ринок''

Толкование и правильное ударение в слове "оптовий". Источник: Скриншот

Читайте также
Анна БоклажукАнна Боклажук
icon 1,2 т.
"Бегите немедленно!" Как понять, что спортивный тренер травмирует ребенка
icon 1,2 т.
"Бегите немедленно!" Как понять, что спортивный тренер травмирует ребенка
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 627
"Чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!" Школа английского языка опозорилась из-за практического задания
icon 627
"Чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!" Школа английского языка опозорилась из-за практического задания
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 537
"Сколько будет 0,75 + 0,75?" Coca-Cola помогла школьнице решить математический пример
icon 537
"Сколько будет 0,75 + 0,75?" Coca-Cola помогла школьнице решить математический пример

Но прилагательные украинского языка, как правило, имеют ударение, смещенное на окончание или на суффикс. В данном случае ударение ставится именно на суффикс – оптОвий.

Проверить себя можно с помощью сленгового слова, которым называют рынок, где продукцию продают небольшими партиями или по сниженным ценам. И это слово – "оптОвка". В нем и в соответствующем прилагательном ударения совпадают.

А можно вообще воспользоваться синонимом и сказать "гуртовий". Оба варианта являются нормативными в украинском языке и могут означать продажу в большом количестве, не в розницу. Оно, кстати, ударяется наиболее типичным для украинских прилагательных способом – на окончание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ставить ударение в слове "спина".

Похожие темы
толкование словукраинский язык
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться