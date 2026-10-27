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В этих словах часто ошибаются на НМТ по украинскому языку: учительница показала список, который стоит запомнить

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
78
В этих словах часто ошибаются на НМТ по украинскому языку: учительница показала список, который стоит запомнить
Как не ошибаться в написании мягкого знака после буквы н. Источник: Freepik

Часть НМТ, посвященная украинскому языку, часто содержит сложные и неочевидные случаи, в которых могут ошибиться не только отличники, но даже профессиональные редакторы. Одно из таких правил, которое может подловить выпускника на экзамене, регулирует употребление мягкого знака после буквы н.

Объяснить его взялась учительница по имени Анастасия. В своем TikTok она опубликовала ролик, собрав слова, в которых часто делают ошибки на НМТ, и объяснила, как их правильно писать. Во всех приведенных ею примерах стоит пропуск. В аналогичном тесте нужно было бы определить, должен ли на его месте стоять мягкий знак или нет.

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"По правилу: после н перед шипящими ж, ч, ш, дж и суффиксами -ськ-, -ств- мягкий знак не пишется", – объяснила Анастасия. Затем она показала, что слова "камінчик", "уманський", "велетенський", "менший", "тонший", "промінчик" пишутся без мягкого знака после буквы н.

Однако у этого правила есть и исключения. Это такие слова, как "женьшень", "Маньчжурія", "бриньчати" и "няньчити". Они, вопреки правилу, пишутся с мягким знаком.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Эктор Хименес-Браво не очень-то и ошибается, когда говорит "на балькон!"

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