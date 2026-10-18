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"В какой параллельной вселенной они живут?" Украинцев возмутил перечень предметов для очного обучения, представленный правительством

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
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"В какой параллельной вселенной они живут?" Украинцев возмутил перечень предметов для очного обучения, представленный правительством
Иллюстративное изображение. Украинцев возмутил опубликованный правительством перечень предметов для очного обучения. Источник: Freepik

В школах, где условия укрытия не позволяют полноценно организовать все занятия в очной форме, приоритет должен отдаваться предметам математической, естественнонаучной, языково-литературной, гражданской и исторической образовательных областей. В то же время другие дисциплины при необходимости могут проводиться дистанционно.

Об этом сообщило Министерство образования и науки по итогам принятия правительством протокольного решения об организации обучения во время воздушных тревог. Каждая школа будет определять модель обучения с учетом ситуации с безопасностью и собственных возможностей.

''В какой параллельной вселенной они живут?'' Украинцев возмутил перечень предметов для очного обучения, представленный правительством

Правительство определило перечень предметов для очного обучения —

Также общины должны рассмотреть возможность использования других приспособленных защитных сооружений для проведения занятий при наличии соответствующих условий. В то же время укрытия школ, работающих в очном формате, должны быть пригодны для длительного пребывания детей и обучения: иметь учебные места, освещение, электропитание, резервные источники питания, интернет и надлежащие санитарные условия.

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Лидарчук – правительству: оставьте в покое учителей и директоров, господа, они и так делают все возможное!

Такое решение возмутило педагогов. Так, например, бывший директор школы Александр Козлов отмечает, что в ходе цифровой трансформации информатику определили как второстепенную дисциплину и предлагают изучать её дома без света и интернета, пока в укрытиях будут учить формулы. Кроме того, дети длительное время находятся в состоянии стресса, поэтому отводить на второй план физкультуру и предметы, направленные на сохранение здоровья, выглядит не менее цинично.

''В какой параллельной вселенной они живут?'' Украинцев возмутил перечень предметов для очного обучения, представленный правительством

Иллюстративное изображение. Ученики на уроке

"Если прочитать этот документ через призму реальной жизни украинской школы, а не через окно кабинета на проспекте Берестейском, возникает лишь один вопрос: в какой параллельной вселенной живут авторы этой инициативы?" — пишет Козлов.

По его словам, подобным решением образование разделили на важное и ненужное, а учителей, предметы которых стали второстепенными, унизили, переведя в статус факультативного персонала. К тому же у педагогов возникает перекос в нагрузке, ведь второстепенные предметы вытесняются на вторую половину дня, а дети после нескольких часов пребывания в укрытии должны прийти домой и снова сесть за экраны. Козлов отмечает, что вместо разработки реалистичных алгоритмов, пересмотра и сокращения перегруженных программ с учетом условий войны МОН издает очередной перечень требований и "сваливает" их выполнение на измученных педагогов.

В то же время под публикацией Освіта.ua своими мыслями поделились и другие украинцы. Многие удивлялись, как организовать расписание, если основные предметы будут чередоваться с второстепенными. Дети будут бегать из школы на дистанционное обучение, а обучение в укрытиях зачастую проводить практически невозможно из-за вместимости помещения и большого количества детей.

''В какой параллельной вселенной они живут?'' Украинцев возмутил перечень предметов для очного обучения, представленный правительством

Украинцев возмутило решение МОН. Источник: Скриншот

"Тогда зарплаты и премии нужно пересмотреть или просто убрать из учебного процесса, как ненужное, перенести в внешкольное образование, кружки, секции. Так и детей разгрузят, и средства сэкономят".

"Сфера образования может удивлять. Бывает так, что урок в асинхронном режиме на порядок лучше, чем урок, проведённый офлайн, да ещё и в укрытии. Кстати, это часто бывает. Какие же это уроки в большинстве подвалов? Все зависит от уровня ответственности и профессионализма учителя".

''В какой параллельной вселенной они живут?'' Украинцев возмутил перечень предметов для очного обучения, представленный правительством

Правительство определило перечень предметов для очного обучения в школах. Источник: Скриншот

"Первое, что пришло в голову. Ведь если в начальных классах почти все предметы преподает классный руководитель, то можно менять порядок проведения уроков, что-то корректировать (да и то очень затратно), то в средней и старшей школе — это невозможно, особенно в городских школах, работающих в две смены, где не хватает учителей и многие из них вынуждены преподавать дополнительные часы".

''В какой параллельной вселенной они живут?'' Украинцев возмутил перечень предметов для очного обучения, представленный правительством

Какие предметы будут изучать офлайн в школах. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что педагогов и родителей возмутило заявление министра образования об организации обучения в школах.

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