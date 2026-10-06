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Учеников будут учить управлять дронами: с 2027 года во всех школах обновят курс "Защита Украины"

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
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Учеников будут учить управлять дронами: с 2027 года во всех школах обновят курс "Защита Украины"
В украинских школах изменится порядок преподавания предмета "Защита Украины"

С 1 сентября 2027 года во всех школах Украины будет обновлена программа преподавания предмета "Защита Украины", которая должна охватить все школы. Для старшеклассников также предусмотрится возможность углубленного изучения отдельных направлений, в частности управления дронами, инженерии и кибербезопасности.

Об этом сообщило Министерство образования и науки. О развитии реформы свидетельствуют результаты второго Всеукраинского форума "Защита Украины 2026", который с 23 по 27 сентября прошел в Закарпатье по инициативе МОН.

Учеников будут учить управлять дронами: с 2027 года во всех школах обновят курс ''Защита Украины''

В Украине обновят программу преподавания предмета "Защита Украины"

В течение пяти дней старшеклассники из разных регионов Украины и учителя обучались, отрабатывали практические навыки и обменивались опытом. Форум завершился соревнованием между отделениями, в котором приняли участие 19 команд, прошедших испытания в формате учебно-практического квеста. Участники выполняли задания по тактической медицине, стрелковой подготовке из различных положений и пилотированию FPV-дронов класса Tiny Whoop, а также преодолевали полосу препятствий.

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Команды самостоятельно определяли порядок выполнения заданий, распределяли между собой роли и координировали действия в условиях ограниченного времени. В соревновании старшеклассники применяли навыки, которые приобрели во время обучения в отделениях и усовершенствовали на форуме. По словам министра образования и науки Андрея Бутенко, в настоящее время работает 1 027 центров "Защиты Украины", где оборудованы учебные помещения, которыми пользуются учащиеся нескольких учебных заведений. В них обучаются примерно 80% старшеклассников.

Учеников будут учить управлять дронами: с 2027 года во всех школах обновят курс ''Защита Украины''

Как изменится преподавание предмета "Защита Украины" в школах. Источник: МОН

"Реформа предмета "Защита Украины" началась более двух лет назад, чтобы этот предмет стал пространством, где ученики учатся действовать, брать на себя ответственность и работать в команде. Сегодня в Украине уже работает более тысячи отделений. Эти соревнования позволяют не только проверить себя, но и поучиться друг у друга, а также ощутить масштаб этого сообщества", – сказал чиновник.

Учеников будут учить управлять дронами: с 2027 года во всех школах обновят курс ''Защита Украины''

Какие изменения произойдут в преподавании предмета "Защита Украины" с 2027 года. Источник: МОН

Первые соревнования между отделениями были проведены в 2025 году. Для дальнейшего развития такого формата МОН разработало проект правил, определяющий единые подходы к участию, оценке и награждению участников. Документ предусматривает проведение соревнований в три этапа и уже прошел общественное обсуждение.

Учеников будут учить управлять дронами: с 2027 года во всех школах обновят курс ''Защита Украины''

В Закарпатье прошел Всеукраинский форум "Защита Украины 2026". Источник: МОН

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ветераны смогут преподавать в школах курс "Защита Украины".

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