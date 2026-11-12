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"Учитель не обязан сгореть, чтобы другим было светло". Педагог поделилась криком души из-за усталости

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
81
"Учитель не обязан сгореть, чтобы другим было светло". Педагог поделилась криком души из-за усталости
Иллюстративное изображение. Учительница обратилась к коллегам из-за усталости

Учительница начальных классов Анастасия Шурару поделилась криком души из-за усталости педагогов, которая возникает не из-за количества проведенных уроков, проверенных тетрадей или заполненных таблиц. По словам школьной преподавательницы, с подобным выгоранием сталкиваются те, кто долго отдавал себя другим.

Об этом педагог написала в публикации в Facebook. Она отмечает, что больше всего учителей изматывает необходимость быть сильными, ведь они не имеют права уставать, раздражаться, повышать голос, ошибаться или требовать от детей слишком многого.

"Каждое утро он идет в школу. Улыбается, здоровается, объясняет, повторяет. Даже тогда, когда заранее знает, что часть класса его не будет слушать. Когда вместо заинтересованных глаз увидит равнодушие, вместо вопросов – разговоры, а вместо попыток разобраться – привычное: "А зачем нам это нужно?" Но больше всего изматывает даже не объем работы. Больше всего изматывает постоянная необходимость быть сильным. Ты не имеешь права устать, потому что детям нужно внимание. Не имеешь права раздражаться, потому что нужно быть педагогически тактичным. Не имеешь права повышать голос, потому что кто-то может пожаловаться. Не имеешь права требовать слишком многого, потому что ребенку может быть некомфортно. Не имеешь права ошибаться, ведь ты же учитель!", – написала Шурару.

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''Учитель не обязан сгореть, чтобы другим было светло''. Педагог поделилась криком души из-за усталости

Учительница поделилась криком души из-за усталости педагогов

Вместо этого о учителях никто не заботится. А когда-то любимый предмет становится еще одним пунктом в списке обязанностей, и выгорание приходит незаметно. Педагог подчеркивает, что учителя не могут в одиночку компенсировать равнодушие родителей, отсутствие мотивации у ребенка, проблемы воспитания, недостатки системы образования и быть ответственными за все.

Она отмечает, что чаще всего учителя начинают обвинять себя и искать ошибки в своей работе, однако им не нужно "сгорать", чтобы создать условия для других.

"И, пожалуй, самое печальное в этой истории то, что учитель часто начинает обвинять самого себя. Ищет ошибки в своей работе, сомневается в своих способностях, думает, что стал недостаточно хорошим педагогом. Хотя, возможно, он просто слишком долго работал на пределе собственных возможностей. И если мы хотим видеть в школах учителей, которые любят свое дело, стоит наконец понять одну простую вещь: учитель не обязан сгореть, чтобы другим было светло", – пишет Шурару.

Она подчеркивает, что нельзя постоянно требовать от учителей терпения, мудрости, выдержки и вдохновения, ничего не давая взамен. По ее мнению, странно ожидать обеспечения психологического комфорта детям, когда никто не интересуется состоянием самих педагогов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что эксперт в сфере образования раскритиковал МОН из-за "страусиной политики".

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