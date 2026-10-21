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Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы "родители не самоутверждались"

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы "родители не самоутверждались"
Учитель назвал школьные поделки, которые родители делают за детей, способом самоутверждения. Источник: tatyana_tomsickova

Родителям не стоит делать поделки вместо детей, а затем участвовать с ними в школьных конкурсах, поскольку это выглядит как самоутверждение. Такое мнение высказал педагог начальной школы, ведущий социальные сети под ником @FutkoShow.

В посте в Threads он предложил разрешить школьникам во внеклассное время только собирать материалы, а сами поделки делать уже на уроках. Только так работы будут по-настоящему отражать детские умения и фантазию. "Потому что это трешняк, когда родители "всей" семьей налепили поделку в 1-м классе, а другие, которые делали ее сами, смотрят на это и плачут, почему их поделка не прошла "конкурс"", – пояснил учитель свою позицию.

Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы ''родители не самоутверждались''

Учитель начальной школы раскритиковал родителей, которые делают поделки вместо своих детей. Источник: Скриншот

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Под постом развернулась дискуссия. Большинство пользователей поддержали идею заниматься поделками исключительно в школе. А некоторые родители подчеркнули, что у них самих нет времени заниматься творчеством с детьми дома.

Одна из коллег автора, которая тоже преподает в начальных классах, рассказала, что давно поддерживает такой подход. Она поощряет детей самостоятельно искать природные материалы, а во время работы над проектами обращает внимание не только на результат, но и на то, что именно сделал ребенок и с какими трудностями столкнулся.

Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы ''родители не самоутверждались''

Другие учителя младших классов согласились с этой инициативой. Источник: Скриншот

Другие родители поделились примерами, когда за детскими поделками на самом деле стояли взрослые. Одна из комментаторов рассказала, что на выставке детских поделок увидела особенно эффектный домик, а позже выяснила: его сделали коллеги матери ребенка.

Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы ''родители не самоутверждались''

Родители хвастались самостоятельными поделками своих детей. Источник: Скриншот

Другая мама вспомнила, как учительница сфотографировала работы первоклассников, но пропустила поделку ее сына. Вероятно, потому, что он сделал все самостоятельно. Однако мальчик все равно получил похвалу за то, что он все сделал сам.

Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы ''родители не самоутверждались''

Конкурсы поделок предложили заменить выставками, чтобы избежать сравнений и оценок. Источник: Скриншот

В комментариях также прозвучало мнение, что проблему подделок можно решить без запретов: вместо конкурсов организовывать выставки семейного творчества, где дети смогут показать свои работы без соревнования за первое место. Кроме того, пользователи вспоминали свой школьный опыт, когда учителя запрещали родителям дорисовывать работы за детей, чтобы оценивать их фантазию и самовыражение, а не навыки взрослых. И даже благодарили своих учителей за это.

Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы ''родители не самоутверждались''

Соревнования школьными поделками назвали дикостью. Источник: Скриншот

Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы ''родители не самоутверждались''

Комментаторы предлагали способы, как проверить добросовестность авторов таких подделок. Источник: Скриншот

В то же время в комментариях обратили внимание и на другую сторону проблемы – чрезмерную нагрузку. Одна из мам рассказала, что творческие задания могут отнимать у ребенка несколько часов, а в отсутствие света выполнять их еще сложнее. Она подчеркнула, что не делала поделки вместо ребенка, но была вынуждена помогать с подготовкой материалов и техническими этапами, чтобы сэкономить время.

Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы ''родители не самоутверждались''

Кто-то советовал учителям не задавать то, что они не смогут сделать сами, а кто-то благодарил своих учителей за то, что те не давали таких заданий на дом. Источник: Скриншот

В комментариях прозвучало мнение, что следует проверять на добросовестность и самих учителей. Если педагог не может повторить поделку сам, ему не стоит задавать такое задание детям – так будет еще честнее.

Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы ''родители не самоутверждались''

Родители жаловались на то, что у них самих нет времени на домашние поделки с детьми. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой вопрос учителя литературы никогда не должны задавать своим ученикам – по крайней мере, по мнению литературоведа Веры Агеевой.

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