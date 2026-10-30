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Украинка вернулась из Британии с тремя детьми и поделилась первыми впечатлениями о детском саде и школе в Украине: что удивило больше всего

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
189
Украинка вернулась из Британии с тремя детьми и поделилась первыми впечатлениями о детском саде и школе в Украине: что удивило больше всего
Украинку, вернувшуюся с детьми из Британии, приятно удивило отношение педагогов

После возвращения из Великой Британии в Украину блогер Александра Берник столкнулась с неожиданной сложностью при адаптации старшего ребенка к местной школе – большим количеством домашних заданий. В то же время младший ребенок легко привык к украинскому детскому саду, а самые большие опасения матери по поводу адаптации и вовсе не оправдались.

Своими впечатлениями Берник поделилась в Instagram. После начала полномасштабной войны она вместе с мужем и сыном переехала в Лондон, где позже родила еще двоих детей. Теперь семья вернулась в Украину.

Женщина призналась, что больше всего переживала именно из-за возвращения детей в украинскую систему образования. "Честно, именно этого я боялась больше всего, ведь я очень полюбила британскую систему образования за уважение к ребенку, его мыслям и внутреннему миру, без сравнений и оценивания", – рассказала многодетная мама.

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Впрочем, адаптация младшего ребенка к детскому саду прошла легко. Мальчик хорошо освоился среди украинских сверстников, а семья уже даже успела побывать на первом празднике, который очень растрогал Александру. "Стихи, костюмы, столько искренности и тепла, у меня слезы катились градом", – поделилась она.

К учебе старшего ребенка в украинской школе родители готовились заранее: около полугода интенсивно изучали с сыном украинский язык. Однако самым большим сюрпризом для матери стало количество домашних заданий.

Александра отметила, что совмещать уроки с кружками, тренировками и заботой о троих детях ей непросто. К тому же после долгого учебного дня ребенок уже устал, а родителям приходится находить силы, чтобы каждый вечер помогать ему с домашней работой. "Я искренне верю, что развитие – это не только школа, но и спорт, творчество и друзья", – объяснила женщина.

В то же время опыт обучения старшего ребенка оказался положительным благодаря учительнице и одноклассникам. Автор блога подчеркнула, что семье повезло с педагогом и классом, поэтому ее самые большие опасения по поводу адаптации детей после возвращения не оправдались.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие особенности школьного образования в Шотландии поразили украинку – несколько классов учатся вместе.

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