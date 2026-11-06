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Украинка шокировала условиями в частном детском саду Франции за 500 евро в месяц: директор как уборщица, грязные туалеты и шезлонги вместо кроватей. Фото и видео

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
771
Украинка шокировала условиями в частном детском саду Франции за 500 евро в месяц: директор как уборщица, грязные туалеты и шезлонги вместо кроватей. Фото и видео
Украинка шокировала фото частного детского сада во Франции за 500 евро в месяц. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Мама четырех дочерей Анна Крылова-Тодурова показала, как выглядят частные детские сады во Франции, где пребывание стоит 500 евро (более 25 тысяч гривен) в месяц. Так, по словам украинки, в образовательных учреждениях старые грязные помещения, в туалетах на унитазах нет сидений, а в столовых ужасные условия. 

В посте в Instagram женщина отмечает, что в одном из детских садов малыши лишены приватности, поскольку туалет проходной: с одной стороны – коридор, а с другой – вход в столовую. Когда родителям проводили экскурсию, один ребенок как раз был в уборной, что нарушало его приватность. 

"Такое впечатление, что дети – это животные и с ними можно обращаться как со свиньями. Грязные старые помещения с ужасными ванными комнатами, унитазами без сидений и ужасными столовыми. Как эти малыши ходят в грязный туалет? Садятся на холодные унитазы без сиденья? Не имеют никакой приватности во время таких важных дел, а в одной школе туалет был проходным: с одной стороны коридор, с другой вход в столовую", – поделилась украинка.

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По ее словам, дети спят на шезлонгах вместо кроватей в помещениях без окон. Кроме того, питание стоит 4,50 евро в день, на которые, по словам женщины, во Франции невозможно накормить полезной едой. 

Украинка шокировала условиями в частном детском саду Франции за 500 евро в месяц: директор как уборщица, грязные туалеты и шезлонги вместо кроватей. Фото и видео

Туалет в частном детском саду Франции. Источник: Instagram / Анна Крылова-Тодурова

Украинка шокировала условиями в частном детском саду Франции за 500 евро в месяц: директор как уборщица, грязные туалеты и шезлонги вместо кроватей. Фото и видео

Кровати в частном детском саду Франции. Источник: Instagram / Анна Крылова-Тодурова

В то же время Крылова-Тодурова отмечает, что неприятное впечатление производят и директора учебных заведений, которые напоминают уборщиц, поскольку приходят на работу без макияжа или с грязными волосами. 

Украинка шокировала условиями в частном детском саду Франции за 500 евро в месяц: директор как уборщица, грязные туалеты и шезлонги вместо кроватей. Фото и видео

Как выглядит частный детский сад во Франции

Украинка шокировала условиями в частном детском саду Франции за 500 евро в месяц: директор как уборщица, грязные туалеты и шезлонги вместо кроватей. Фото и видео

Как проходит день в частном детском саду во Франции

"Я познакомилась с тремя директорами. Не хочу никого обидеть, но наши женщины, занимающие подобные должности, выглядят так, что на них не налюбуешься. А почему? Чтобы родителям и детям было приятно с ними общаться. Чтобы сразу было понятно, что это – госпожа директор. Даже я не позволяю себе приходить на работу без макияжа или с грязной головой. Когда к нам выходили директора во Франции, я думала, что это уборщица, которая сейчас проводит нас к директору. Нелепая одежда, запах пота, отсутствие какого-либо ухода", – поделилась женщина.

Украинка шокировала условиями в частном детском саду Франции за 500 евро в месяц: директор как уборщица, грязные туалеты и шезлонги вместо кроватей. Фото и видео

Комната в частном детском саду Франции. Источник: Instagram / Анна Крылова-Тодурова

Украинка шокировала условиями в частном детском саду Франции за 500 евро в месяц: директор как уборщица, грязные туалеты и шезлонги вместо кроватей. Фото и видео

Как выглядят частные детсады во Франции. Источник: Instagram / Анна Крылова-Тодурова

Ранее OBOZ.UA рассказывал об интересных фактах о детсадах в Канаде, которые могут шокировать украинцев.

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Учеба за границейДошкольный периодФранциядетский сад
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