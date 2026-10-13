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Украинка отправила двух дочерей в школу в Каталонии и рассказала о том, что ее удивило: почти все это есть и в Украине

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
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Украинка отправила двух дочерей в школу в Каталонии и рассказала о том, что ее удивило: почти все это есть и в Украине
Иллюстративное изображение. Учительница что-то объясняет школьникам

Украинская мама двух школьниц Екатерина Филатова рассказала об интересных фактах про школы в Каталонии (автономного сообщества в составе Испании). Так, например, дети начинают ходить в заведение в три года, хотя это считается дошкольным образованием, а обязательное обучение начинается с 6 лет, когда мальчики и девочки идут в первый класс.

Об этом женщина рассказала в посте в Instagram. С трех лет дети изучают язык, математику, музыку, психомоторику, творчество, а также познание себя и окружающего мира. В 5 лет к занятиям добавляются чтение и письмо, английский язык, музыка, посещение библиотеки, а также для мальчиков и девочек проводятся языковые и математические игры. Уже в таком возрасте у дошкольников есть расписание уроков.

Украинка отправила двух дочерей в школу в Каталонии и рассказала о том, что ее удивило: почти все это есть и в Украине

Иллюстративное изображение. Дети на уроке. Источник: Pexels

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Для трехлетних детей в учреждении предусмотрен официальный адаптационный период в течение первой недели.

"Для детей 3 лет в нашей школе официальный адаптационный период длился первую неделю. Но Уля до сих пор плачет, поэтому мы двигаемся медленнее. И мне очень нравится, что в школе не сказали: "Неделя прошла – теперь оставайтесь до конца дня". Сейчас я забираю ее примерно в 12:00–12:30, идем в ее темпе", – делится Филатова.

Уроки начинаются с 9 утра и длятся до 14:00. С собой дети берут ланч-бокс и воду. После занятий работает школьная столовая, также доступны утренний прием детей и внешкольные занятия. У всех дошкольников общий двор. Территория школы закрыта, а вход – через охрану. Чтобы забрать ребенка, нужно это зарегистрировать, указав свои данные.

Украинка отправила двух дочерей в школу в Каталонии и рассказала о том, что ее удивило: почти все это есть и в Украине

Иллюстративное изображение. Учитель проводит урок для детей

"А по утрам возле школы часто дежурит полиция: регулирует движение машин и помогает детям переходить дорогу", – рассказывает Филатова.

По субботам в учреждении работает украинская школа, где дети знакомятся с украинским языком, культурой и традициями.

Государственная школа бесплатна, однако у родителей все равно есть расходы. Например, нужно вносить взносы за учебные материалы для дошкольников – 90 евро (более 4 500 гривен) в год. Отдельно оплачиваются столовая, кружки и некоторые дополнительные услуги.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что первоклассник в США принес в школу сало и вызвал ажиотаж.

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