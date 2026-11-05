''Украинский язык признают в Европе!'' Сеть покорили рассказы украинцев о школах Британии, Франции и Германии

Украинский язык добавят в государственные колледжи Франции в качестве второго иностранного, а в Великобритании дети смогут выбирать его на выпускном экзамене после 9 класса. В то же время в сети рассказали, что в некоторых землях Германии дети также смогут выбрать украинский как второй иностранный язык.

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Такой информацией поделились родители и учителя, проживающие за границей, под постом Ирины в Threads. Женщина выразила надежду, что благодаря подобным нововведениям украинский язык станет популярнее в странах мира.

"Читаю о том , что украинский язык официально добавляют в государственные колледжи Франции как второй иностранный, а в Британии разрабатывают государственный экзамен для старшеклассников. Как педагог, я восхищаюсь этим признанием нашего языка в Европе", – написала Ирина.

Некоторые делились, что за границей им не хватает родного языка, в частности, при объявлении станций в метро или автобусах.

"Когда слушаю объявления в метро, на железнодорожных станциях, в автобусах, в аэропорту и на пароме, всегда представляю, что услышу и на украинском языке. Пригород Парижа".

А некоторые родители отмечали, что, как только предмет введут в школах, они выберут его для своих детей.

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"Я тоже читала об этом. Планирую выбрать его для своего ребенка".

Напомним, украинские подростки, которые учатся в школах Великобритании, смогут выбирать украинский язык для сдачи на GCSE (General Certificate of Secondary Education, официальный аттестат о базовом среднем образовании). Соответствующее решение одобрило Министерство образования этой страны, где заверили, что дети смогут сдать экзамен уже с 2029 года.

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Об этом во время визита в школу Святой Марии в Лондоне, которая объединяет школы с украинскими детьми, сказала министр образования Великобритании Джорджия Гулд. Она извинилась перед украинскими школьниками, которых заставляли изучать русский язык. По словам чиновницы, экзаменационная комиссия беспокоилась о разработке новой квалификации для относительно небольшой группы учеников, однако решение принято окончательно, и украинские дети смогут выбирать родной язык для сдачи экзамена.

Среди предметов, которые школьники могли выбрать для GCSE, отсутствовал украинский язык, зато был русский. Украинский отменили в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии в 1995 году из-за отсутствия спроса. Однако сейчас ситуация изменилась из-за приезда в страну тысяч детей-беженцев из Украины. Многие украинские подростки в Британии расстроены тем, что местные школы заставляют их изучать русский язык для GCSE, и разочарованы тем, что не могут сдавать экзамен по родному языку.

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Как известно, во Франции, в регионах Парижа, Альп-Маритим, Версаля и Кретея, с сентября 2026 года стартовал пилотный проект по изучению украинского как второго иностранного. Именно в этих городах больше всего украинских детей, находящихся под временной защитой, сообщает Радио Свобода.

До этого в колледжах (5-9 классы) и лицеях (10-12 классы) ученики могли выбирать второй иностранный язык из числа английского, немецкого, испанского, итальянского, португальского, польского, арабского и русского. Украинский язык ранее не имел официального статуса иностранного, поскольку на нем говорят только в одной стране.

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Увеличение числа украинских беженцев и запрос родителей после большой войны в Украине ускорили процесс введения изучения украинского как второго иностранного в школах. Преподавать язык будут педагоги из Украины, получившие право работать на территории Франции. Пилотный проект введен на три года. Если спрос не снизится, украинский останется вторым иностранным языком. По состоянию на конец мая 2026 года во Франции нашли убежище 74 100 украинцев.

В 2024-2025 учебном году федеральная земля Гессен стала первым регионом в Германии, где украинский язык был введен в школах как второй иностранный. В этом регионе проживает около 20 тысяч украинских школьников из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Проект реализовали в 16 городах. К нему привлекли около 300 украинских педагогов, которые преподавали в школах Гессена.

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