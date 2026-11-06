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Украинским школьникам добавят 7 новых предметов: дети будут учиться применять знания в жизни

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
2,0 т.
Украинским школьникам добавят 7 новых предметов: дети будут учиться применять знания в жизни
Ученики 8-9-х классов будут изучать новый предмет в школе. Источник: Freepik

Министерство образования и науки Украины одобрило семь новых уроков для учеников старшей школы. Уроки посвящены защите животных, волонтерству, гражданской ответственности и климатическим вызовам. Дети будут учиться применять знания для решения реальных жизненных проблем, развивая критическое мышление, эмпатию, медиаграмотность и ответственность.

Об этом образовательное ведомство сообщило на официальном сайте. Занятия предусматривают практические задания, дискуссии, командную работу и проверку фактов. В рамках проекта уже одобрен 21 урок для младшей, средней и старшей школы.

Что будут изучать школьники

  • правила ухода за животными и помощи бездомным питомцам
  • узнавать о благотворительности, волонтерстве и влиянии индустрии развлечений на животных
  • исследовать изменения климата, растительное питание, ИИ и биотехнологии
  • обсуждать спасение животных во время войны и моделировать мир в 2050 году

На занятиях школьники будут не только получать новые знания, но и применять их на практике: исследовать проблемы, проверять факты, дискутировать, работать в командах и разрабатывать собственные решения.

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"Например, во время первого урока-исследования ученики изучают пять свобод животных, рассматривают реальные кейсы, больше узнают об ответственном уходе за домашними питомцами, а в завершение создают собственную социальную кампанию "Adopt, Don’t Shop!", чтобы привлечь внимание к адопции бездомных животных", – говорится в сообщении МОН.

Таким образом, гуманное образование выходит за пределы привычного преподавания информации. Дети учатся отличать факты от мифов, рассматривать проблему с разных точек зрения, аргументировать свою позицию, работать в команде и брать на себя ответственность за результат. А практические задания помогают превращать сочувствие в конкретные действия – от социальных кампаний до волонтерских инициатив.

Украинским школьникам добавят 7 новых предметов: дети будут учиться применять знания в жизни

Украинским школьникам добавили 7 новых уроков. Источник: freepik.com

Как учителям выбрать урок

Для удобства педагогов на сайте проекта создали рубрикатор, который помогает подбирать занятия в соответствии с потребностями класса. Уроки можно искать как по образовательным областям, так и по навыкам, которые они развивают.

К каждому уроку подготовлены учебные материалы, которые можно скачать и бесплатно использовать в образовательном процессе. Учителя могут проводить уроки полностью или использовать отдельные части, сочетать материалы разных занятий и дополнять их актуальными исследованиями или новостями по теме.

В течение 2025-2026 учебного года к инициативе присоединились более 2 тысяч педагогов, а учебные мероприятия охватили более 24 тысяч детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН нашли инициативу, кто будет преподавать ученикам старшей школы, если не будет хватать учителей.

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