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Украинский школьник вошел в тройку лучших молодых ученых Европы: что он изобрел. Фото

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
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Украинский школьник вошел в тройку лучших молодых ученых Европы: что он изобрел. Фото
Киевлянин Михаил Белоус стал призером европейского конкурса для молодых ученых
Источник: Facebook / Малая академия наук Украины

Украинский школьник Михаил Белоус занял третье место на престижном Конкурсе молодых ученых Европейского союза (EUCYS). Парень получил награду за разработку искусственного интеллекта для создания экологичных антибактериальных препаратов.

О юном изобретателе и его разработке МАН рассказала на официальной странице в Facebook. Студент академии и ученик киевской гимназии "Кларис Вербис" представил на международном уровне нейросеть под названием "PhagoRix". Эта разработка помогает оперативно создавать лекарства против бактерий без ущерба для окружающей среды.

Научный проект юноши высоко оценило профессиональное европейское жюри. А сам исследователь завоевал на конкурсе денежную премию в размере 3500 евро на дальнейшее развитие этой идеи. Подготовкой изобретателя занималась его научный руководитель – учительница биологии и химии Виктория Валерьевна Головань.

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Україну на конкурсі EUCYS у секції "Інженерія" представляла також Поліна Урсул

Источник: Facebook / Мала академія наук України

В этом году украинскую команду на конкурсе представляли двое победителей внутреннего конкурса-защиты работ МАН. Оба прошли жесткий отбор в категориях "Окружающая среда" и "Инженерия". Второй участницей делегации стала Полина Урсул, ученица Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко. Девушка под руководством учителя физики Александра Юрьевича Мешкова разработала концепт портативного устройства, способного распознавать жесты с помощью инерционных датчиков.

Конкурс молодых ученых Европейского союза (EUCYS) является одним из самых авторитетных научных соревнований Европы. С 1994 года мероприятие ежегодно объединяет и отмечает лучшие исследовательские проекты ученых в возрасте от 14 до 20 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как киевская студентка установила рекорд, записав наизусть 400 знаков числа Пи.

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