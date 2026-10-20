Украинцы часто говорят "підняти крик", но это ошибка: как правильно
Когда в общественном месте происходит какая-то неприятность или возникает конфликт, это практически всегда сопровождается значительным шумом. Кто-то скажет, что в такой ситуации "піднімається крик", но с точки зрения украинского языка такую формулировку нельзя назвать удачной.
На это, в частности, указывает словарь "Мова – не калька". Он называет данное словосочетание бездумным копированием русского аналога. Россияне действительно говорят в таких случаях "поднять крик". OBOZ.UA разбирался, как лучше заменить это выражение.
Шум, который мы слышим, когда одновременно громко разговаривают сразу несколько человек, в украинском языке имеет особое название. Такое беспорядочное звучание мы называем словом "галас". Конечно, у него есть и несколько ярких синонимов:
- гамір;
- буча;
- гук;
- репет;
- ґвалт;
- шум;
- крикнява;
- гармидер;
- рейвах;
- тарарам;
- калабалик.
Большинство из них можно смело сочетать с глаголом "здіймати". Это синоним слова "піднімати", но при этом имеющий дополнительное особое значение – повышать уровень чего-либо, усиливать качество, тон и т. п.
Итак, в случае, когда все пытаются перекричать друг друга, мы говорим:
- здійнявся галас / шум / крик / репет / ґвалт / гамір / рейвах / тарарам / калабалик / буча
а также:
- стояв крик / галас / репет / крикнява тощо;
- наробити галасу / тарараму / репету / шуму / гармидеру.
Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно передать на украинском языке значение выражения "хлопать ушами"
Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!