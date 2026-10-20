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Украинцы часто говорят "підняти крик", но это ошибка: как правильно

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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Украинцы часто говорят "підняти крик", но это ошибка: как правильно
О многоголосом шуме на украинском языке говорят "здійнявся галас". Но не только. Источник: Unsplash

Когда в общественном месте происходит какая-то неприятность или возникает конфликт, это практически всегда сопровождается значительным шумом. Кто-то скажет, что в такой ситуации "піднімається крик", но с точки зрения украинского языка такую формулировку нельзя назвать удачной.

На это, в частности, указывает словарь "Мова – не калька". Он называет данное словосочетание бездумным копированием русского аналога. Россияне действительно говорят в таких случаях "поднять крик". OBOZ.UA разбирался, как лучше заменить это выражение.

Украинцы часто говорят ''підняти крик'', но это ошибка: как правильно

Значение слова "галас". Источник: Скриншот

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Шум, который мы слышим, когда одновременно громко разговаривают сразу несколько человек, в украинском языке имеет особое название. Такое беспорядочное звучание мы называем словом "галас". Конечно, у него есть и несколько ярких синонимов:

  • гамір;
  • буча;
  • гук;
  • репет;
  • ґвалт;
  • шум;
  • крикнява;
  • гармидер;
  • рейвах;
  • тарарам;
  • калабалик.

Большинство из них можно смело сочетать с глаголом "здіймати". Это синоним слова "піднімати", но при этом имеющий дополнительное особое значение – повышать уровень чего-либо, усиливать качество, тон и т. п.

Итак, в случае, когда все пытаются перекричать друг друга, мы говорим:

  • здійнявся галас / шум / крик / репет / ґвалт / гамір / рейвах / тарарам / калабалик / буча

а также:

  • стояв крик / галас / репет / крикнява тощо;
  • наробити галасу / тарараму / репету / шуму / гармидеру.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно передать на украинском языке значение выражения "хлопать ушами"

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